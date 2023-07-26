Правила проверки строительства объектов под крабовые квоты обновят

Минсельхоз подготовил проект новых правил проверки соответствия объектов, строящихся по договорам о закреплении крабовых квот, предусмотренным требованиям.

Проекты соответствующего постановления правительства опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Действующие сейчас правила будут признаны утратившими силу.

В проекте оговаривается, что проверяются как проекты, предусмотренные частью 2 статьи 33.8. ФЗ «О рыболовстве…», так и объекты, строительство которых предусмотрено этими проектами.

Проверки по среднетоннажным краболовам будет проводить Минпромторг, по логистическим комплексам — Росрыболовство. Предусматривается создание специальных комиссий.

Проверяться по-прежнему будут сроки реализации проектов и отчеты о реализации, регулярно направляемые инвесторами в ведомства.

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