Правила проверки строительства объектов под крабовые квоты обновят
Минсельхоз подготовил проект новых правил проверки соответствия объектов, строящихся по договорам о закреплении крабовых квот, предусмотренным требованиям.
Проекты соответствующего постановления правительства опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Действующие сейчас правила будут признаны утратившими силу.
В проекте оговаривается, что проверяются как проекты, предусмотренные частью 2 статьи 33.8. ФЗ «О рыболовстве…», так и объекты, строительство которых предусмотрено этими проектами.
Проверки по среднетоннажным краболовам будет проводить Минпромторг, по логистическим комплексам — Росрыболовство. Предусматривается создание специальных комиссий.
Проверяться по-прежнему будут сроки реализации проектов и отчеты о реализации, регулярно направляемые инвесторами в ведомства.
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