28 ноября 2019 года

Ведомства готовятся проверять строительство краболовов под квоты

Правительство установило правила проверки соответствия или несоответствия судов, которые должны строиться под крабовые квоты, требованиям договора с Росрыболовством.

Опубликован еще один документ в рамках закона о квотах вылова крабов в инвестиционных целях. Постановлением от 23 ноября 2019 г. № 1506 определены правила проверки соответствия проектов и объектов инвестиций требованиям, которые предусмотрены в договоре о закреплении долей квот.

Полномочия по проверкам закрепляются за Министерством промышленности и торговли РФ. Минпромторг по согласованию с Росрыболовством в течение 60 календарных дней со дня вступления постановления в силу должен создать комиссию по проверке и утвердить положение о ней. Порядок работы комиссии должен быть размещен на сайте Минпромторга, сообщает корреспондент Fishnews.

Инвестор должен направлять отчеты в течение всего срока реализации проекта (а на это, напомним, законом отводится не более пяти лет) – по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 31 декабря в течение пяти рабочих дней с отчетной даты.

К отчетам должны прилагаться копии документов, подтверждающих выполнение этапа (этапов) работ. Министерству необходимо утвердить и опубликовать список таких документов.

Если ведомство выявит основания для досрочного расторжения договора, то оно должно в течение пяти рабочих дней сообщить об этом в Росрыболовство и инвестору. По закону, напомним, договор может быть расторгнут из-за несоблюдения срока реализации проекта и (или) графика его реализации; несоответствия проекта требованиям договора, несоответствия объекта, построенного на основании договора, его требованиям.

Информацию о реализации проекта Минпромторгу также предстоит направлять в Росрыболовство.

После того как инвестор зарегистрирует имущественные права на построенное судно, он должен в течение десяти рабочих дней уведомить об этом Министерство промышленности и Росрыболовство.

После этого министерство должно будет организовать проверку соответствия проекта и судна комиссией. По результатам должен оформляться протокол. Его копия должна направляться инвестору и в Росрыболовство. Протокол о несоответствии может служить основанием для досрочного расторжения договора.

О крабовых аукционах

Аукцион по распределению квот добычи крабов в инвестиционных целях прошел в октябре. Всего было разыграно 35 лотов. Компании, с которыми заключаются договоры на доли квот, обязуются построить на российских верфях суда для крабового промысла.

Требования к инвестпроектам и к флоту определены постановлением правительства от 28 августа 2019 г. № 1112.

Fishnews