Новости
Квоты вылова крабов распределили на аукционе в октябре

Ведомства готовятся проверять строительство краболовов под квоты

Правительство установило правила проверки соответствия или несоответствия судов, которые должны строиться под крабовые квоты, требованиям договора с Росрыболовством.

Опубликован еще один документ в рамках закона о квотах вылова крабов в инвестиционных целях. Постановлением от 23 ноября 2019 г. № 1506 определены правила проверки соответствия проектов и объектов инвестиций требованиям, которые предусмотрены в договоре о закреплении долей квот.

Полномочия по проверкам закрепляются за Министерством промышленности и торговли РФ. Минпромторг по согласованию с Росрыболовством в течение 60 календарных дней со дня вступления постановления в силу должен создать комиссию по проверке и утвердить положение о ней. Порядок работы комиссии должен быть размещен на сайте Минпромторга, сообщает корреспондент Fishnews.

Инвестор должен направлять отчеты в течение всего срока реализации проекта (а на это, напомним, законом отводится не более пяти лет) – по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 31 декабря в течение пяти рабочих дней с отчетной даты.

К отчетам должны прилагаться копии документов, подтверждающих выполнение этапа (этапов) работ. Министерству необходимо утвердить и опубликовать список таких документов.

Если ведомство выявит основания для досрочного расторжения договора, то оно должно в течение пяти рабочих дней сообщить об этом в Росрыболовство и инвестору. По закону, напомним, договор может быть расторгнут из-за несоблюдения срока реализации проекта и (или) графика его реализации; несоответствия проекта требованиям договора, несоответствия объекта, построенного на основании договора, его требованиям.

Информацию о реализации проекта Минпромторгу также предстоит направлять в Росрыболовство.

После того как инвестор зарегистрирует имущественные права на построенное судно, он должен в течение десяти рабочих дней уведомить об этом Министерство промышленности и Росрыболовство.

После этого министерство должно будет организовать проверку соответствия проекта и судна комиссией. По результатам должен оформляться протокол. Его копия должна направляться инвестору и в Росрыболовство. Протокол о несоответствии может служить основанием для досрочного расторжения договора.

О крабовых аукционах

Аукцион по распределению квот добычи крабов в инвестиционных целях прошел в октябре. Всего было разыграно 35 лотов. Компании, с которыми заключаются договоры на доли квот, обязуются построить на российских верфях суда для крабового промысла.

Требования к инвестпроектам и к флоту определены постановлением правительства от 28 августа 2019 г. № 1112.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: крабправительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Ищем пути развития в новых условиях

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Мы не примем нарушение исторического принципа

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

На отрасль стали смотреть другими глазами

Все материалы

Интервью

Начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Анатолий ЛЕОНТЬЕВ

Начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ

Анатолий ЛЕОНТЬЕВ

Безопасность мореплавания начинается на берегу

Руководитель Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ) Арсен МИРЗОЯН

Руководитель Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ)

Арсен МИРЗОЯН

Разграничение рыболовных зон на Каспии еще предстоит согласовать

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Хорошие уловы возвращаются инвестициями

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег КОМАРОВ

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование»

Олег КОМАРОВ

В развитии отрасли важно делать ставку на инженерную мысль

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Глубоководный промысел требует особой поддержки

И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Новый закон откроет новые возможности перед рыбаками

Все материалы

Крупным планом

Завод по судоремонту и судостроению запустят в Невельске

Сахалинские рыбаки решили опробовать судостроение

Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством. Скриншот из видео пользователя Youtube Предпенсионер

Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством

Мешок проекта 76, предназначенный для судов типа СТР-503. Такой мешок может использоваться в тралах разных моделей

«Фишеринг сервис»: Идем на восток!

Завод Moon Tech в Янтае (КНР) регулярно пополняется современным оборудованием: 3D-принтер позволяет печатать матрицы с точностью до 0,2 мм

Moon Tech: Холод под контролем

Все материалы

События

На выставке в Циндао компании вновь выступили с единым стендом

Русская рыба мощно выступила в Циндао

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

Рыбные дни удались

Все события

Продвигая рыбу

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Минтай пришел

Минтай пришел

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.