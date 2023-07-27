Вылов лосося быстро растет

К 25 июля общий вылов тихоокеанских лососей составил более 246 тыс. тонн — на 46% выше уровня предыдущего нечетного 2021 г. Традиционно лидируют камчатские рыбаки: в крае добыто 225,6 тыс. тонн (+42%).

Еженедельное заседание штаба по организации «красной» путины провели в Росрыболовстве. Отмечено, что за неделю прирост составил более 127 тыс. тонн.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, в Чукотском автономном округе выловлено почти 495 тонн лосося, в Сахалинской области — 6,2 тыс. тонн, что на 85% больше чем на отчетную дату 2021 г., в Магаданской области — 8,6 тыс. тонн (в 1,7 раз больше уровня позапрошлого года).

Рыбаки Хабаровского края нарастили вылов в 3,5 раза, освоив свыше 4 тыс. тонн. В Приморском крае добыто более 1,5 тыс. тонн лосося, это в 14 раз выше уровня 2021 г.

«Промысел лососевых идет с серьезным превышением показателей за последние три года. Лидирует Камчатка. Нехарактерно рано начались подходы на западе полуострова, — рассказал заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. — Фактически большие подходы горбуши наблюдаются как на северо-востоке, так и на северо-западе Камчатки, что вызвало сложности с расстановкой флота для приемки. Сейчас ситуация начинает выравниваться. Часть судов переходят с восточного побережья на западное. Кроме того подошли суда от Магаданского побережья».

Представитель федерального агентства обратил внимание, что нестандартная ситуация сложилась в Приморье: в «нерыбный» год наблюдаются большие заходы горбуши в реки, впадающие в Японское море. «Рассчитываем, что те объемы, которые выделены рыбакам, будут эффективно освоены», — отметил Василий Соколов.

Кроме того, начались подходы горбуши на Чукотку.

По данным Приморского территориального управления ведомства, уровень загрузки холодильных мощностей края составляет 20,6%.

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