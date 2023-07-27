Российские уловы перевалили за три миллиона тонн

Совокупный объем добычи водных биоресурсов российскими пользователями к 26 июля составил более 3 млн тонн. Это на 7,2% выше уровня предыдущего года, отметили в Росрыболовстве.

В Дальневосточном бассейне показатель увеличился на 11,2%, до 2,2 млн тонн. Как рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства, на промысле минтая освоено свыше 1,4 млн тонн — на 84,6 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2022 г. Вылов сельди достиг 244,6 тыс. тонн, камбалы — 49,6 тыс. тонн (+1,1 тыс. тонн), трески — 82,3 тыс. тонн. Лососей добыто 246,2 тыс. тонн.

В Северном бассейне рыбаки освоили 292,1 тыс. тонн водных биоресурсов. В том числе поймали 177 тыс. тонн трески, 49,2 тыс. тонн пикши (+3,4 тыс. тонн), 23 тыс. тонн мойвы.

В Западном бассейне объем добычи вырос на 9,5% и достиг 55,1 тыс. тонн. На промысле шпрота вылов составил 32 тыс. тонн (+2,7 тыс. тонн), балтийской сельди освоили 17,6 тыс. тонн (+2,2 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне рыбаки поймали 54,9 тыс. тонн ВБР, на 14,9% превысив показатель на отчетную дату 2022 г. Кильки освоили 24,8 тыс. тонн (+6,4 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне уловы составили 20,8 тыс. тонн, в том числе 8,5 тыс. тонн хамсы.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл в общей сложности 287,5 тыс. тонн. Это почти на 1,7% выше уровня 2022 г.

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