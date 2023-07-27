Совфед оптимистично оценивает планы по достройке флота

По данным профильного комитета СФ, из 20 судов под инвестквоты, которые планировалось сдать в 2023 г., заказчикам передано шесть, и еще три судна почти готовы. К контролю за строительством флота подключились не только парламентарии, но и генпрокуратура.

План-график по достройке флота в рамках первого этапа инвестиционных квот, представленный в конце февраля, предусматривал сдачу в 2023 г. 20 рыболовных и краболовных судов. Процесс строительства находится на контроле у комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

«На сегодняшний день сдано шесть судов», — сообщил на пресс-конференции 26 июля первый зампред комитета Сергей Митин. Еще три судна, по его словам, готовы и находятся в процессе оформления. «Сегодня каких-то опасений у нас, что сдадим 20 судов, нет. Думаю, что это цифра будет выполнена», — прокомментировал он Fishnews перспективы соблюдения сроков строительства.

Мониторинг судостроительных проектов осуществляет не только верхняя палата парламента. «Кроме общественности и кроме институтов государственных, министерств и ведомств сегодня вместе с нами работают представители Генеральной прокуратуры, которые дали поручение каждому региональному прокурору отслеживать это строительство уже в своем регионе, — рассказал Сергей Митин, добавив, что это позволяет иметь четкое представление о состоянии судов на каждой верфи. — Поэтому сегодня контроль полный, и надеюсь, что мы задачу эту выполним».

Глава комитета Александр Двойных также напомнил о поручении председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко ежеквартально докладывать о ситуации со строительством судов под инвестквоты. «При принятии второго этапа инвестиционных квот Валентина Ивановна сказала, что этот процесс должен быть публичным, — подчеркнул сенатор. — Как рассмотрение закона, так и выполнение обязательств судостроительными компаниями по обеспечению наших рыбаков соответствующим флотом».

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