Сенаторы уточнили планы по инвестквотам

По уточненным данным Совета Федерации, в 2023 г. должно быть сдано 20 новых промысловых судов под квоты. Процесс строительства находится под контролем сенаторов, заявил первый зампред профильного комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

В Совете Федерации уточнили данные по планам сдачи в нынешнем году судов под промысловые квоты. Всего в этом году ожидается завершение строительства 20 судов, четыре из них уже сданы, сообщил журналистам первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

Во втором квартале ожидается сдача пяти судов (два рыболовных и три краболовных), в третьем — девяти (четыре рыболовных и пять краболовных), в четвертом — двух краболовов (план-график смотрите в телеграм-канале Fishnews).

«Мы при этом, когда составляли график вместе с коллегами из Министерства промышленности, Объединенной судостроительной корпорации, сознательно не писали на четвертый квартал большинство судов. Знаете, как бывает, когда на конец года отнесут в надежде, что там время актуализирует и спишет. Сделали акцент в основном на первые девять месяцев этого года», — сказал сенатор.

1 марта состоится первое заседание межкомитетской рабочей группы, созданной в Совете Федерации для мониторинга реализации закона о втором этапе инвестквот и аукционов. Сергей Митин, возглавляющий группу, отметил, что контролироваться будет не только сдача рыбопромысловых судов, но и подготовка нормативно-правовых актов для запуска второго этапа — более 15 документов.

Программа квот под инвестиции, считает первый зампред профильного комитета, создала стимулы для развития отечественного судостроения и в целом промышленности.

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