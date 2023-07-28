Ученые рассказали о сценарии пелагической путины

Основную долю в уловах пелагической путины займет сардина-иваси, прогнозируют специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО. Ее скопления, по данным ученых, задержатся в исключительной экономзоне России до декабря.

Прогноз добычи сардины-иваси, скумбрии и сайры на нынешний год специалисты обсудили на заседании биологической секции Тихоокеанского филиала ВНИРО.

Численность сайры и скумбрии в прикурильских водах в последние годы снижается, в то время как запасы сардины демонстрируют тенденцию к росту, отметили специалисты.

Для прикурильских вод в исключительной экономической зоне РФ рекомендованный вылов сардины на 2023 г. составляет 485 тыс. тонн, скумбрии — 250 тыс. тонн, сайры — 90 тыс. тонн.

В мае-июне скумбрия и сардина распределились на широкой акватории в открытых водах, но скопления промыслового характера они образовали у границы российской экономзоны южнее Малой Курильской гряды, рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО.

В июле скумбрия и сардина распространяются на еще большей акватории: по мере прогрева морских вод эти виды рыб заходят в более северные районы. Устойчивые скопления уже отмечены в южной части Охотского моря в конце июля.

В период максимального прогрева поверхностных вод в Южно-Курильском районе (август-сентябрь) сардина и скумбрия распространяются по всему району, но наиболее плотные скопления образуют южнее, юго-восточнее и восточнее острова Итуруп ‒ во фронтальных зонах первой ветви течения Куросио. До начала ноября промысел сардины и скумбрии будет вестись именно в этом районе, полагают специалисты.

Со второй половины ноября скопления скумбрии начнут покидать зону России и уходить в ИЭЗ Японии. Уловы скумбрии ожидаются невысокими, на уровне 2022 г. Во второй половине осени возможно увеличение средних уловов скумбрии на судосутки.

Ожидается, что в течение всей пелагической путины в уловах добывающих судов будет преобладать сардина. Вылов сардины на судосутки будет высоким летом и осенью 2023 г. В связи с медленными процессами охлаждения поверхностных вод и обширным распространением скоплений сардины, в северо-западной части Тихого океана ожидаются поздние зимовальные миграции: скопления сардины будут оставаться в российской исключительной экономической зоне до декабря.

Помысел сайры в мае-июне рыбаки вели на Северном Субарктическом фронте в открытых водах северо-западной части Тихого океана, но в этот период российские суда в промысле не участвовали.

В течение июля-августа косяки сайры постепенно будут переходить на северо-запад к третьей ветви Куросио и далее по ней. Большая часть нагуливающейся сайры будет смещаться на северо-запад в Северо-Курильский район, где будет образовывать скопления в августе-сентябре.

На центральных Курилах промысловые скопления сайры ожидаются с первой декады августа на фронтальных зонах антициклонического вихря южнее пролива Буссоль; на Северных Курилах — вдоль фронта Курильского течения в конце августа-сентябре. В дальнейшем, в октябре, эта рыба будет смещаться на юго-запад вдоль фронта Курильского течения и далее вдоль восточной ветви этого течения в открытые воды — в зону Северного Субарктического фронта.

«В прогнозе описаны основные актуальные проблемы, выявленные при ведении промысла сайры, и предложены варианты их решения», — отметил кандидат биологических наук, заведующий сектором лаборатории промысловой океанографии ТИНРО Дмитрий Антоненко.

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