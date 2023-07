В мире падает производство рыбной муки и жира

Организация производителей морских ингредиентов (IFFO, The Marine Ingredients Organization) рассказала о снижении выпуска рыбной муки и рыбьего жира с начала года. Причинами названы отмена сезона промысла анчоуса в Перу и нестабильная ситуация на рынке Китая.

По данным IFFO, за первые пять месяцев 2023 г. производство рыбной муки снизилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а рыбьего жира — на 22%, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на сайт организации.

Уточняется, что речь идет о регионах, в которых IFFO регулярно отслеживает статистику и на долю которых приходится примерно 50% мирового производства. Это Перу, Чили, Дания, Норвегия, Исландия, Великобритания, Ирландия, Фарерские острова, Соединенные Штаты, ЮАР, Кот-д’Ивуар, Маврикий, Испания.

Основной фактором снижения стало падение производства примерно на 50% в Перу, где в начале лета был отменен сезон промысла анчоуса.

Отмечено, что импорт рыбной муки и жира наращивает Китай. При этом КНР с 1 мая ввела запрет на промысел в своих водах, чтобы позволить рыбным ресурсам восстановиться. Низкие запасы мороженой рыбы, а также малое количество субпродуктов, поступающих с перерабатывающих предприятий, не позволяют китайским рыбопромышленникам нарастить собственное производство рыбной муки и жира. По мнению специалистов IFFO, такая ситуация будет сохраняться вплоть до возобновления промысла флотом Китая в сентябре.

Впрочем, по мнению организации, китайский спрос может снизиться из-за роста цен на рыбные корма. Если тренд продолжится, то на аквафермеров может лечь чрезмерная финансовая нагрузка и риски, которые уже испытали на себе свиноводы. Они были вынуждены сокращать маточные стада из-за низкого спроса на свинину, избыточных мощностей внутри страны и нерентабельностью производства.

IFFO — международная торговая организация, представляющая индустрию морских ингредиентов, таких как рыбная мука, рыбий жир и продукты смежных отраслей. В 2012 г. организация сменила свое название с IFFO, The Fishmole and Fish Oil Organization на IFFO, The Marine Ingredients Organization. Головной офис расположен в Лондоне.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews