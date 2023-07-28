Мохнаторукому крабу готовят дорогу на аквафермы России

Ученые Приморского края впервые в стране исследуют мохнаторукого краба как перспективный объект аквакультуры. Эксперименты проводят в Национальном научном центре морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН.

Все началось с запросов от промышленности: предпринимателей заинтересовало выращивание мохнаторукого краба с учетом его экспортного потенциала. Сейчас этот краб — один из самых популярных в мировой аквакультуре, а вот добыча его в дикой природе весьма сложна.

«Первое обращение к нам российского бизнеса было давно, в начале 2000-х годов. Аквафермеры уже тогда заметили потенциал выращивания краба, но уровень науки на тот момент не позволял им помочь», — вспоминает руководитель центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов ННЦМБ ДВО РАН Сергей Масленников, курирующий проект.

В 2016 г. сотрудники центра занялись технологической подготовкой, в том числе изучением китайских источников по этой тематике. Затем к специалистам вновь обратились российские компании с просьбой разработать технологию выращивания мохнаторукого краба в промышленных объемах. Команда Сергея Масленникова согласилась — к тому времени они уже занимались культивированием крабов, в том числе камчатского. Ученые приступили к созданию «жилплощади» для нового гидробионта и обеспечили ему необходимые корма. В 2019 г. уже удалось получить большое количество краба, выращенного в неволе.

«До нас предпринимались попытки выращивания этого краба в России, но они были неудачными — получили только личинку или несколько мальков. Наше участие привело к тому, что мы разработали технологию и начали успешно выращивать их. Вообще нигде в мире нет единой технологии разведения мохнаторуких крабов, это наше ноу-хау. Теория разведения крабов обычно нигде не раскрывается», — обращает внимание Сергей Масленников.

Оказалось, что выращивать мохнаторукого краба несложно. Это неприхотливый гидробионт, у которого больше половины рациона составляют растения. Такие пищевые предпочтения на руку российским аквафермерам, имеющим доступ к заросшим берегам рек и озер. Ученые отмечают, что эти крабы могут пережевывать и грубую пищу, в том числе мелкие веточки.

Жизненный цикл мохнаторукого краба составляет около двух-трех лет, примерно в этом возрасте он и достигает товарного вида. Между тем камчатского краба, например, нужно растить семь-восемь лет.

Как сообщает корреспондент Fishnews, специалисты ННЦМБ проводят с мохнаторукими крабами несколько видов работ разной продолжительности. Сейчас, например, ученые находятся на заключительном этапе годичного эксперимента: выясняют, сколько крабов могут прожить на определенной площади. Это необходимо для расчета товарного выращивания, чтобы понимать, сколько краба можно «высевать» на гектар.

«Для России наиболее актуальным является озерный способ выращивания, который отличается простотой и минимальными затратами на кормление. У нас много озер, где водятся крабы, эти водоемы обеспечивают природные источники пищи — различные растения», — комментирует Сергей Масленников.

Специалисты подчеркивают: несмотря на скромный внешний вид, мохнаторукий краб представляет собой хороший источник дохода. Аквафермеры планируют выращивать этого краба на экспорт. Пробовали реализовывать его и на российском рынке, но покупателями преимущественно были все-таки граждане Азии. Мяса в мохнаторуком крабе не очень много, в основном едят внутренности. Из него получаются полезные, наваристые и ароматные супы.

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