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До товарного размера мохнаторукий краб вырастает всего за два-три года. Фото предоставлено Сергеем Масленниковым

Мохнаторукому крабу готовят дорогу на аквафермы России

Ученые Приморского края впервые в стране исследуют мохнаторукого краба как перспективный объект аквакультуры. Эксперименты проводят в Национальном научном центре морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН.

Все началось с запросов от промышленности: предпринимателей заинтересовало выращивание мохнаторукого краба с учетом его экспортного потенциала. Сейчас этот краб — один из самых популярных в мировой аквакультуре, а вот добыча его в дикой природе весьма сложна.

«Первое обращение к нам российского бизнеса было давно, в начале 2000-х годов. Аквафермеры уже тогда заметили потенциал выращивания краба, но уровень науки на тот момент не позволял им помочь», — вспоминает руководитель центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов ННЦМБ ДВО РАН Сергей Масленников, курирующий проект.

В 2016 г. сотрудники центра занялись технологической подготовкой, в том числе изучением китайских источников по этой тематике. Затем к специалистам вновь обратились российские компании с просьбой разработать технологию выращивания мохнаторукого краба в промышленных объемах. Команда Сергея Масленникова согласилась — к тому времени они уже занимались культивированием крабов, в том числе камчатского. Ученые приступили к созданию «жилплощади» для нового гидробионта и обеспечили ему необходимые корма. В 2019 г. уже удалось получить большое количество краба, выращенного в неволе.

Руководитель центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов ННЦМБ ДВО РАН Сергей МАСЛЕННИКОВ

«До нас предпринимались попытки выращивания этого краба в России, но они были неудачными — получили только личинку или несколько мальков. Наше участие привело к тому, что мы разработали технологию и начали успешно выращивать их. Вообще нигде в мире нет единой технологии разведения мохнаторуких крабов, это наше ноу-хау. Теория разведения крабов обычно нигде не раскрывается», — обращает внимание Сергей Масленников.

Оказалось, что выращивать мохнаторукого краба несложно. Это неприхотливый гидробионт, у которого больше половины рациона составляют растения. Такие пищевые предпочтения на руку российским аквафермерам, имеющим доступ к заросшим берегам рек и озер. Ученые отмечают, что эти крабы могут пережевывать и грубую пищу, в том числе мелкие веточки.

Жизненный цикл мохнаторукого краба составляет около двух-трех лет, примерно в этом возрасте он и достигает товарного вида. Между тем камчатского краба, например, нужно растить семь-восемь лет.

Как сообщает корреспондент Fishnews, специалисты ННЦМБ проводят с мохнаторукими крабами несколько видов работ разной продолжительности. Сейчас, например, ученые находятся на заключительном этапе годичного эксперимента: выясняют, сколько крабов могут прожить на определенной площади. Это необходимо для расчета товарного выращивания, чтобы понимать, сколько краба можно «высевать» на гектар.

Специалисты центра проводят с мохнаторукими крабами несколько экспериментов разной продолжительности

«Для России наиболее актуальным является озерный способ выращивания, который отличается простотой и минимальными затратами на кормление. У нас много озер, где водятся крабы, эти водоемы обеспечивают природные источники пищи — различные растения», — комментирует Сергей Масленников.

Специалисты подчеркивают: несмотря на скромный внешний вид, мохнаторукий краб представляет собой хороший источник дохода. Аквафермеры планируют выращивать этого краба на экспорт. Пробовали реализовывать его и на российском рынке, но покупателями преимущественно были все-таки граждане Азии. Мяса в мохнаторуком крабе не очень много, в основном едят внутренности. Из него получаются полезные, наваристые и ароматные супы.

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