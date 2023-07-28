Мохнаторукому крабу готовят дорогу на аквафермы России

Ученые Приморского края впервые в стране исследуют мохнаторукого краба как перспективный объект аквакультуры. Специалисты проверяют выживаемость мальков, разрабатывают технологию получения посадочного материала. Эксперименты проводят в Национальном научном центре морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН.

Все началось с запросов от промышленности: предпринимателей заинтересовало выращивание мохнаторукого краба с учетом его экспортного потенциала. Сейчас этот краб — один из самых популярных в мировой аквакультуре, а вот добыча его в дикой природе весьма сложна.

«Первое обращение к нам российского бизнеса было давно, в начале 2000-х годов. Аквафермеры уже тогда заметили потенциал выращивания краба, но уровень науки на тот момент не позволял им помочь», — вспоминает руководитель центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов ННЦМБ ДВО РАН Сергей Масленников, курирующий проект.

В 2016 году сотрудники центра занялись технологической подготовкой, в том числе изучением китайских источников по этой тематике. Затем к специалистам вновь обратились российские компании с просьбой разработать технологию выращивания мохнаторукого краба в промышленных объемах. Команда Сергея Масленникова согласилась — к тому времени они уже занимались культивированием крабов, в том числе камчатского. Ученые приступили к созданию «жилплощади» для нового гидробионта и обеспечили ему необходимые корма. В 2019 году уже удалось получить большое количество краба, выращенного в неволе.

«До нас предпринимались попытки выращивания этого краба в России, но они были неудачными — получили только личинку или несколько мальков. Наше участие привело к тому, что мы разработали технологию и начали успешно выращивать их. Вообще нигде в мире нет единой технологии разведения мохнаторуких крабов, это наше ноу-хау. Теория разведения крабов обычно нигде не раскрывается», — обращает внимание Сергей Масленников.

Оказалось, что выращивать мохнаторукого краба несложно. Это неприхотливый гидробионт, у которого больше половины рациона составляют растения. Такие пищевые предпочтения на руку российским аквафермерам, имеющим доступ к заросшим берегам рек и озер. Ученые отмечают, что эти крабы могут пережевывать и грубую пищу, в том числе мелкие веточки.

Жизненный цикл мохнаторукого краба составляет около двух-трех лет, примерно в этом возрасте он и достигает товарного вида. Между тем камчатского краба, например, нужно растить семь-восемь лет.

Специалисты ННЦМБ проводят с мохнаторукими крабами несколько видов работ разной продолжительности. Сейчас, например, ученые находятся на заключительном этапе годичного эксперимента: выясняют, сколько крабов могут прожить на определенной площади. Это необходимо для расчета товарного выращивания, чтобы понимать, сколько краба можно «высевать» на гектар. В китайских рисовых чеках продуктивность составляет около 200 кг краба на гектар, а в садковых хозяйствах, где его кормят, — до 3,5 тонны.

«Для России наиболее актуальным является озерный способ выращивания, который отличается простотой и минимальными затратами на кормление. У нас много озер, где водятся крабы, эти водоемы обеспечивают природные источники пищи — различные растения», — комментирует Сергей Масленников.

Есть польза и от самого обитания краба в водоемах. Например, он уменьшает зарастаемость, пусть и немного, снижает эвтрофикацию. Таким образом это ракообразное вносит свой вклад в предотвращение рыбных заморов.

Кроме того, уже третий год в ННЦМБ исследуется пресноводная стадия жизни мохнаторукого краба. Эти работы направлены на изучение смертности молоди и способов ее снижения — для создания перспективной технологии культивирования.

В природных условиях проводить такие исследования практически невозможно. В заросших и мутных водоемах мальков краба тяжело обнаружить из-за их маленького размера (около 1 мм) и умения хорошо прятаться.

Мальков ученые выводят в лабораторных условиях — от маточного стада из пойманных половозрелых крабов. Самки откладывают икру, отделяют живые, оплодотворенные, икринки, а затем вынашивают на протяжении месяца. Затем из икры вылупляются личинки, которых сотрудники центра подкармливают. А после оседания эти личинки становятся мальками.

Главные полученные результаты специалисты центра, как и их иностранные коллеги, обнародовать не спешат, но Сергей Масленников рассказал о некоторых интересных находках. Так, оказалось, что самка мохнаторукого краба может провести несколько икрометаний после одного спаривания.

Говоря о зарубежном опыте, он обращает внимание, что в Китае работают несколько специализированных кластеров по выращиванию малька мохнаторукого краба.

«Такой подход является более экономичным, чем работа нескольких малых хозяйств. Кластер позволяет более рентабельно заниматься производством малька и сохранять уникальные команды специалистов. Получение малька краба — это достаточно сложный технологический процесс, который требует специальной и долгой подготовки персонала на протяжении нескольких лет», — акцентирует руководитель центра.

Специалисты подчеркивают: несмотря на скромный внешний вид, мохнаторукий краб представляет собой хороший источник дохода. Аквафермеры планируют выращивать этого краба на экспорт. Пробовали реализовывать его и на российском рынке, но покупателями преимущественно были все-таки граждане Азии. Мяса в мохнаторуком крабе не очень много, в основном едят внутренности. Из него получаются полезные, наваристые и ароматные супы.

«Мохнаторукий краб непривычен даже для приморцев. Но можно, например, продвигать его на нашем рынке как экзотическое блюдо, приготовленное профессиональными поварами. Тогда, думаю, будут удовлетворены потребительские предпочтения», — рассуждает Сергей Масленников.

Алина КАЕШКО, Fishnews

Июль 2023 г.