Новым краболовам потребуются системы видеонаблюдения

Суда, которые должны будут построить победители крабовых аукционов, необходимо оснащать средствами аудио- и видеовиксации — на это требование нового постановления правительства обратила внимание ВАРПЭ.

Требования к объектам инвестиций, которые должны построить покупатели долей квот добычи крабов в инвестиционных целях, обновлены постановлением правительства от 22 июля 2023 г. № 1191.

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников в своем телеграм-канале опубликовала инфографику о новых правилах по каждому из трех типов объектов инвестиций — судам, малого и крупному логистическому комплексам.

В объединении обратили внимание на требование к судам, которого не было в прошлой редакции документа, сообщает корреспондент Fishnews. Это наличие технических средств аудио- и видеофиксации, обеспечивающих накопление, обработку и хранение информации в электронном виде о процессе добычи крабов, об операциях взвешивания и измерения веса уловов крабов. Это означает, что все новые краболовы должны будут оснащаться видеонаблюдением, отметили в ассоциации.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews