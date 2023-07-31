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Под расширение эмбарго попали, в частности, шпроты и другая готовая рыбопродукция из Прибалтики

Санкционной рыбопродукции отзывают пропуск через границу

Россельхознадзор с 31 июля приостанавливает выдачу разрешений на ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов, попавшей под новые ограничения. В ведомстве отметили существенное снижение импорта такой продукции за последние полтора года.

Выдача разрешений на ввоз готовой продукции из рыбы (ТН ВЭД 1604) и морепродуктов (ТН ВЭД 1605) из стран, в отношении которых действуют специальные экономические меры, приостанавливается с 31 июля, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора. В черный список мест происхождения продукции, попавшей под эмбарго, входят США, страны Евросоюза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и Великобритания.

Россельхознадзор отмечает снижение грузопотока готовой рыбной продукции из этих стран. По данным информационной системы «Аргус», в 2021 г. в Россию было ввезено 1704 тонны готовой рыбопродукции, в 2022 г. — 563 тонны, а в 2023 г. этот показатель составляет 290 тонн.

Снижение объемов поставок в Россельхознадзоре связывают в том числе с принятием мер по усилению лабораторного контроля за импортом и введением ограничений в отношении предприятий-производителей при выявлении нарушений. «За 2021–2023 гг. было выявлено 9 случаев несоответствий/нарушений в готовой рыбной продукции, поступающей из указанных стран. Например, обнаружено превышение допустимого уровня мышьяка в рыбных консервах из Хорватии, бактерии групп кишечной палочки в пресервах из Эстонии, отсутствие ДНК горбуши в лососевом паштете из Словении», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Россельхознадзор также заявил о постоянной работе по диверсификации поставщиков готовой рыбной продукции на российский рынок. По информации службы, сейчас процедуру согласования со странами-членами ЕАЭС для включения в реестр предприятий третьих стран проходит компания из Ганы — производитель консервированной рыбы.

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