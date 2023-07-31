Закон об утилизации упаковки прошел Совфед

Совет Федерации одобрил поправки в законодательство о расширенной ответственности производителей товаров. Новый закон установит, кто будет обязан утилизировать упаковку.

25 июля федеральный закон был принят Госдумой. Согласно этим изменениям, производители и импортеры товаров обеспечивают утилизацию отходов от использования упаковки в отношении всей массы упаковки, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на материалы Совфеда.

При этом производители товаров, упаковывающие свою продукцию, в том числе путем ее нагревания, вытягивания, деления на части, не обязаны обеспечивать утилизацию, если эту упаковку произвели не они.

Вводится поэтапный рост нормативов утилизации упаковки: с 1 января 2025 г. — 55%, с 1 января 2026 г. — 75%, с 1 января 2027 г. — 100 %. Ставки экологического сбора дифференцируются с помощью коэффициента экологичности (в зависимости от сложности извлечения и переработки отдельных видов товаров и упаковки, востребованности получаемого вторичного сырья).

Также вводится цифровой реестр утилизаторов отходов, имеющих свои мощности. Передавать отходы для утилизации можно будет только хозяйствующим субъектам, включенным в такой реестр.

Обязанность по обеспечению утилизации будет считаться исполненной, если из отходов произведена новая продукция. Виды утилизированных отходов и виды произведенной из них продукции должны будут соответствовать перечню.

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