Острова готовятся к кетовому промыслу

Комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб в Сахалинской области установила сроки добычи кеты. В разных районах промысел открывается в разные дни, в том числе на Южных Курилах — в сентябре.

Сроки вылова кеты приводятся в протоколе заседания комиссии по оперативному регулированию промысла в Сахалинской области, сообщает корреспондент Fishnews. Так, на юго-западе Сахалина (мыс Погиби — мыс Крильон) промышленный лов разрешен с 21 августа. На юго-восточном побережье острова — с 11 августа. На северо-востоке (мыс Елизаветы — пролив Даги) рыбалка открывается с 1 сентября. В заливе Терпения — с 11 сентября (исключение — морская акватория в районе реки Владимировка, где лов разрешен с 11 августа). С 11 сентября предусматривается открытие лова в заливе Анива (за исключением морской акватории в районе устьев рек Чиркова, Игривая и Островка, для этих мест срок — с 11 августа).

На Северных Курилах промысел кеты стартовал еще в июне. На Итурупе кету можно будет ловить с 21 сентября, на Кунашире — с 11 сентября.

Определены и сроки традиционного рыболовства коренных малочисленных народов. На северо-восточном побережье Сахалина (мыс Елизаветы — пролив Даги) добыча открывается с 1 сентября, в заливе Терпения — с 11 сентября (за рядом исключений).

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