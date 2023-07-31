Сахалинец попал под суд за лов креветки сверх меры

На Сахалине осудили мужчину, добывшего вместе со знакомым 1340 экземпляров травяной креветки. Улов значительно превысил допустимые суточные нормы.

Фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Обвинительный приговор в отношении второго браконьера был вынесен в феврале.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Углегорского городского суда Сахалинской области, в августе 2021 г. мужчины незаконно ловили в Татарском проливе травяную креветку для личного потребления. Злоумышленники использовали резиновую лодку с мотором и самодельные ловушки. Ущерб составил более 111 тыс. рублей.

Подсудимый полностью признал вину. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Изъятых креветок, ловушки и лодку с мотором суд постановил уничтожить. Приговор в законную силу не вступил.

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