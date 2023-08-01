За Минсельхозом собираются закрепить новые функции в сфере племенного животноводства

Новый закон, поддержанный парламентариями, предусматривает ведение федеральной информационно-аналитической системы племенных ресурсов. Такие полномочия предполагается закрепить за Минсельхозом России.

Совет Федерации 28 июля одобрил закон «О внесении изменений в федеральный закон «О племенном животноводстве» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Поправки предполагают создание федеральной государственной информационно-аналитической системы племенных ресурсов. Она будет использоваться для обеспечения регистрации и учета племенных животных и стад, племенных хозяйств, выданных разрешений на импорт племенной продукции (материала), а также для анализа и обработки предоставленных сведений. Соответствующий законопроект в марте был внесен в Госдуму правительством.

Предполагается, что доступ к информации в системе будет предоставляться предприятиям, работающим в сфере племенного животноводства, бесплатно, сообщает корреспондент Fishnews. Новая система, как заявляли в правительстве, должна стать подспорьем и для отечественной аквакультуры.

Закон предусматривает и другие изменения. Например, уточнить определения племенного животного, бонитировки, ввести понятие племенного стада.

В связи с изменением законодательства за Минсельхозом предполагается закрепить полномочия по созданию, развитию и эксплуатации информационно-аналитической системы племенных ресурсов. Планируется также, что ведомство будет утверждать методику проверки и оценки племенных животных-производителей, определять перечень племенных животных для регистрации стадами, вести учет племенных хозяйств.

Проект соответствующих изменений положения о Минсельхозе опубликован на портале regulation.gov.ru.

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