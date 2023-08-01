Для поставок рыбы в Китай зарегистрировалось еще девять экспортеров

Список российских поставщиков рыбы и морепродуктов, прошедших регистрацию для работы с рынком КНР, пополнили еще девять экспортеров. В их числе четыре рыбоперабатывающих завода и пять судов.

Российские предприятия продолжают регистрацию в системе CIFER, необходимую для поставок рыбы и морепродуктов в Китай. Как сообщили Fishnews в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП), в реестр экспортеров включены рыбоперерабатывающие предприятия компаний «Альянс Фиш», «Компания моряк», «Парк» (завод № 4) и «Полар Сифуд Раша».

В системе также зарегистрированы суда-процессоры «Мелькарт-4» («Мурман СиФуд»), «Алексей Аничкин» («Атлантрыбфлот») и транспортные рефрижераторы «Гогланд Рифер» («Балтатлантрефтранс»), «Зодиак» («Севрыбфлот»), «Симфония» («Трансреффлот»).

В НЦБРП напомнили о необходимости экспортерам своевременно подать заявки на продление в CIFER. По данным центра, 29 января 2024 г. истекает срок действия регистрации у 698 рыбоперерабатывающих предприятий и судов, имеющих право поставлять рыбопродукцию в КНР. Подать заявку на продление они могут до 29 октября 2023 г.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews