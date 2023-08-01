В ЕАЭС унифицируют проверку ноу-хау селекционеров

Евразийская экономическая комиссия подготовила единую методику апробации достижений селекции в сельскохозяйственном животноводстве, включая рыбоводство.

Проект соответствующего решения Коллегии ЕЭК опубликован для процедуры общественного обсуждения на правовом портале ЕАЭС, сообщает корреспондент Fishnews. Документ предполагает внесение изменений в «Порядок проведения апробации новых пород, типов, линий и кроссов сельскохозяйственных животных в государствах — членах ЕАЭС».

Этот порядок был принят в 2020 г., он нацелен на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках Евразийского экономического союза. В частности, на создание для уполномоченных органов стран ЕАЭС единого алгоритма обследования достижений селекции. Сейчас документ предлагают дополнить методикой оценки «на отличимость, однородность, стабильность и устойчивость к заболеваниям» достижений селекционеров.

В области рыбоводства методика охватывает карпов, сибирского осетра, бестера, калугу, севрюгу, обыкновенного и африканского клариевого сомов, стерлядь, радужную форель, тиляпию.

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