Томские биологи помогут ООН в борьбе с пластиковым загрязнением

Ученый Биологического института ТГУ Юлия Франк вошла в состав экспертной группы Межправительственного переговорного комитета от России в области борьбы с пластиком. Эта группа действует в рамках UNEP (программы ООН по окружающей среде).

«Экспертами от России выступают пять ученых из ведущих университетов и институтов РАН. Они участвуют в разработке международного соглашения по борьбе с загрязнением окружающей среды, в том числе морей, пластиковым мусором», — рассказала директор Центра исследования микропластика в окружающей среде Биологического института Томского государственного университета Юлия Франк.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТГУ, специалисты университета представят большой объем данных, собранных в ходе изучения загрязнения микропластиком крупнейших рек России — Оби и Енисея. Они впадают в арктические моря и существенно влияют на состояние Мирового океана.

В ноябре в Кении пройдет следующая (третья) сессия комитета, который разрабатывает имеющий обязательную юридическую силу международный договор по борьбе с загрязнением окружающей среды, в том числе пластиковым мусором.

Сейчас сотрудники университета исследуют Обь в рамках проекта, поддержанного Российским научным фондом. В этом сезоне научные работы проходили в акватории от слияния Бии и Катуни до Обской губы (Салехард). В десяти точках взяли пробы воды и донных отложений для количественного учета микропластика. ТакойОтмечено, что системный подход позволит проследить, меняется ли уровень загрязнения с течением реки и от каких факторов он может зависеть (плотность населения, специфические источники загрязнения, гидрологические условия).

Также в рамках проекта биологи анализируют разные виды рыб, которых выловили в среднем течении вблизи впадения притока — реки Чулым. В частности, это представители трех пищевых стратегий: окунь (хищник), ерш (бентофаг) и елец (эврифаг). По мнению ученых, исследование позволит не только посчитать съеденный рыбами микропластик в Оби, но и узнать, влияет ли образ питания гидробионтов на потребление пластика.

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