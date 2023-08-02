Развитие корсаковского порта вошло в план правительства

Строительство и реконструкцию объектов морского порта Корсаков правительство включило в план комплексного социально-экономического развития Южно-Сахалинской городской агломерации.

Правительство утвердило планы комплексного социально-экономического развития пяти дальневосточных городов, в том числе Южно-Сахалинской городской агломерации. Решение предусмотрено распоряжением правительства от 24 июля 2023 г. № 1986 .

Включение мероприятий в план предполагает, что будет обеспечено их бюджетное финансирование. Ответственным ведомствам поручено при формировании проекта федерального бюджета предусматривать выделение средств — при условии, что регионы и заинтересованные организации вовремя предоставят необходимые документы и обоснования. Мероприятия планов должны учитываться при подготовке госпрограмм.

Предусматривать средства на выполнение плана рекомендовано и региональным властям.

Как сообщает корреспондент Fishnews, план для Южно-Сахалинской агломерации включает реконструкцию объектов морского порта Корсаков. Мероприятия первого этапа проекта развития порта должны быть в 2023 г. внесены в федеральную адресную инвестиционную программу. За это отвечают Минтранс России и правительство Сахалинской области.

На строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры морского порта Корсаков предусматривается выделение более 32,6 млрд рублей на 2024-2027 гг. Это средства федерального бюджета. Речь идет об инфраструктуре Нацрыбресурса и Росморпорта.

Из общего объема на реконструкцию объектов Нацрыбресурса предполагается направить свыше 7 млрд рублей, на строительство и реконструкцию объектов Росморпорта — более 25,5 млрд рублей.

Работы по модернизации должны обеспечить возможность захода в порт крупнотоннажного флота. Как сообщали ранее областные власти, планируется в том числе организовать рыбопереработку, обслуживание рыбопромыслового флота.

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