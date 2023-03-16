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Мастер-план Южно-Сахалинской агломерации представили на совещании у президента

Рыбную специфику предложили учесть в мастер-плане Южно-Сахалинской агломерации

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко представил на совещании у президента предложения по мастер-плану Южно-Сахалинской агломерации. Рыбная отрасль обозначена в нем как одна из важнейших.

Ключом к развитию Южно-Сахалинской агломерации глава региона назвал расширение возможностей Корсаковского порта. Об этом проекте Валерий Лимаренко докладывал президенту и ранее, сообщает корреспондент Fishnews.

«Мы разработали проектную документацию на реконструкцию порта. По объектам, принадлежащим «Нацрыбресурсу», документ уже находится в Главгосэкспертизе. По объектам Росморпорта документы будут направлены на экспертизу в этом месяце, и ожидается, что в мае уже выйдут из экспертизы», — рассказал губернатор о текущей ситуации.

На территории порта планируется разместить в том числе рыбоперерабатывающие мощности, обеспечить обслуживание промысловых судов.

«Прошу вас поддержать нас и дать поручение по выделению из федерального бюджета 9,4 млрд рублей на реконструкцию причальных сооружений, принадлежащих «Нацрыбресурсу», и 11 млрд рублей на реконструкцию причальных сооружений, принадлежащих Росморпорту», — обратился глава региона к президенту.

Непосредственно к работе возможно приступить уже во второй половине года. «Для нас это историческое событие, потому что, еще раз хочу подчеркнуть, глубоководный Корсаковский порт — это ключ к развитию Сахалина», — цитирует Валерия Лимаренко пресс-служба президента.

На совещании у президента рассматривались предложения по мастер-планам целого ряда городов. Итоговые планы развития должны сочетать градостроительные решения (в том числе социальные) с развитием экономики в целом, заявил Владимир Путин.

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  • Мастер-план Южно-Сахалинской агломерации представили на совещании у президента
  • Предложения по мастер-плану президенту Владимиру ПУТИНУ озвучил губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области
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