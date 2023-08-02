Участок на Волгоградском водохранилище снова предлагают рыбакам

В Саратовской области вновь выставили на конкурс участок на Волгоградском водохранилище для промышленного рыболовства. Площадь этого РЛУ — 7,37 тыс. га, стартовая стоимость — свыше 1,12 млн рублей.

В апреле эту акваторию уже выставляли на торги, но конкурс был отменен еще до истечения срока подачи заявок в связи с поступившей жалобой, сообщает корреспондент Fishnews. Областное УФАС предписало организаторам устранить выявленные нарушения.

Новый конкурс тоже проводит региональный комитет охотничьего хозяйства и рыболовства. «Чаповский» — левобережный мелководный участок Волгоградского водохранилища. Заявки можно подавать до 31 августа — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Критерии оценки предложений, как и прежде, — средневзвешенные показатели освоения объемов добычи, среднесуточное производство рыбопродукции и средняя численность работников за последние четыре года, а также размер предлагаемой платы. Акватория предоставляется на 20 лет.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews