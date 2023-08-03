Рыбаки встретили август с прибавкой

К 2 августа общий вылов отечественными предприятиями превысил 3,2 млн тонн. Это на 10,6% выше прошлогоднего уровня, отмечают в Росрыболовстве.

В Дальневосточном бассейне рыбаки добыли 2,46 млн тонн. Из них 1,42 млн тонн пришлось на минтай, 84 тыс. тонн — на треску, 246,7 тыс. тонн — на сельдь, 50,9 тыс. тонн — на камбал.

В Северном бассейне освоено 301,8 тыс. тонн. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, трески поймали 182,7 тыс. тонн, пикши — 50,8 тыс. тонн, мойвы — 23 тыс. тонн.

В Западном бассейне уловы достигли 55,5 тыс. тонн. Шпрота добыли 32 тыс. тонн, балтийской сельди — 18 тыс. тонн.

В Азово-Черноморском бассейне выловили 22,1 тыс. тонн биоресурсов, в том числе 8,5 тыс. тонн хамсы.

В Волжско-Каспийском бассейне рыбаки освоили 54,9 тыс. тонн. Из них 24,8 тыс. тонн приходится на кильку.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот увеличил показатели на 2,5%: уловы в совокупности составили 398 тыс. тонн.

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