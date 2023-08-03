Владивостокский рыбный порт активно принимает лосось

Владморрыбпорт круглосуточно, без выходных выгружает свежемороженый лосось на хранение в холодильные емкости и отправляет во все регионы РФ собственными железнодорожными сервисами.

Во Владивостокском морском рыбному порту рассказали о том, как идет работа в период лососевой путины.

«Для обработки судов с рыбопродукцией используются все причалы порта. Сегодня одновременно под выгрузкой находятся 6 судов с 20 тыс. тонн рыбопродукции. В ближайшие десять дней ожидается подход еще 8 судов с 22 тыс. тонн рыбопродукции на борту», — сообщили Fishnews в пресс-службе группы компаний.

Традиционно перед «красной» путиной вся перегрузочная техника и оборудование прошли плановую проверку.

В порту отметили, что благодаря взаимодействию всех участников перегрузочного процесса ежедневная отгрузка с холодильно-складского комплекса достигает 500 тонн. Это позволяет портовикам гарантировать прием и отправку всей рыбопродукции, запланированной к подходу.

Напомним, что к началу августа рыбаки на Дальнем Востоке взяли свыше 400 тыс. тонн тихоокеанских лососей, основные объемы добычи красной рыбы приходятся на долю Камчатского края.

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