Лососевая путина принесла увесистый улов

Вылов лососей на Дальнем Востоке к началу августа превысил 400 тыс. тонн. Рыбаки взяли более 380 тыс. тонн горбуши, 24 тыс. тонн нерки и 19 тыс. тонн кеты.

В общем объеме добычи тихоокеанских лососей более 91% приходится на долю Камчатского края: в регионе «красная» путина к 1 августа обеспечила вылов свыше 389 тыс. тонн, в том числе более 353 тыс. тонн горбуши, 22 тыс. тонн нерки и 12 тыс. тонн кеты.

На втором месте по уловам лосося — Магаданская область. Ее результат к началу августа составил более 12 тыс. тонн, в том числе около 11 тыс. тонн горбуши, сообщает корреспондент Fishnews.

В Сахалинской области общий показатель — более 11 тыс. тонн, из них более 9 тыс. тонн горбуши. В островном регионе основные объемы вылова пока обеспечили Северные Курилы и Восточно-Сахалинская подзона.

В Хабаровском крае поймано более 8 тыс. тонн лосося, в том числе свыше 4 тыс. тонн горбуши и 3 тыс. тонн кеты. Основные уловы обеспечили северные районы края.

В Приморском крае рыбаки взяли более 1,5 тыс. тонн красной рыбы. Впереди у приморцев — кетовая путина.

В Чукотском автономном округе к началу месяца добыто около 900 тонн лососей — это более 400 тонн кеты, около 300 тонн нерки и более 200 тонн горбуши.

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