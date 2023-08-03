Ученые прокомментировали низкие подходы горбуши на Северо-Западе

В этом году горбуши на нерест в реки Белого и Баренцева морей пришло значительно меньше ожидаемого, отметили в Полярном филиале ВНИРО (ПИНРО). Специалисты озвучили свои объяснения этой ситуации.

ПИНРО опубликовал пресс-релиз с соответствующими комментариями. «Итоги нерестового хода горбуши в 2023 году показали, что после морского нагула рыба возвращалась на нерест в реки не столь массово, как ожидалось, растянуто во времени, без ярко выраженного «пика» численности мигрирующей рыбы», — сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

Местная пресса публиковала прогнозы успешной рыбалки и опасения относительно грозящего загрязнения рек погибшей после нереста рыбой. Такие ожидания были основаны на итогах путины-2021. Однако эти предположения не сбылись, констатировали в ПИНРО.

Комментируя ситуацию, ученые обратили внимание на некоторые особенности биологии горбуши в водах Северного бассейна.

«Следует помнить, что в экосистеме вод Баренцева и Белого морей горбуша — новый, недавно вселенный вид рыбы, для которой в этом регионе окончательно не сформировались пути миграций и места откорма. Это основное отличие атлантической горбуши от дальневосточной, где этот вид в постоянных условиях существует тысячи лет, добыча насчитывает века, а ученые ведут ее исследования многие десятилетия», — подчеркнули авторы пресс-релиза.

Отмечено, что горбуша — короткоцикловый вид, ее продолжительность жизни составляет около двух лет. По достижении года она начинает созревать для нереста и, отдав ему жизненные силы, массово гибнет. Икра развивается в пресной воде, личинки и мальки более полугода живут там же. Затем молодь горбуши скатывается в море и на протяжении оставшейся части жизни откармливается, растет в соленой воде, мигрируя очень далеко от рек, где она появилась на свет. Так, заселенная на Север горбуша в течение года нагуливается на просторах Норвежского и Баренцева морей, откуда, постепенно созревая, начинает мигрировать на восток, готовясь к нересту.

«У горбуши четко различаются линии (группировки рыб) четных и нечетных лет, приходящие на нерест в четные и нечетные годы. Эта рыба уникальна тем, что для нее, нерестящейся в одних и тех же реках и растущей в одних и тех же морях, эти поколения никогда не смешиваются на нерестилищах и не образуют общее потомство. По биологической сути эти две линии горбуши могут рассматриваться как две отдельные популяции, не обменивающимися друг с другом наследственным материалом, при этом разделяет их не пространство, как другие популяции одного и того же вида, а время размножения», — акцентировали в филиале.

При этом на Северо-Западе России успешно прижилась линия горбуши нечетных лет, ставшая гораздо более многочисленной, чем линия четных лет. Такая массовость дает возможность каждый нечетный год организовывать промысел этого лосося.

В отличие от семги, горбуше в наименьшей степени присуща особенность возвращаться в родные реки, где она вылупилась из икры. По наблюдениям ПИНРО, в 2017, 2019 и 2021 гг. на Кольском полуострове пик хода горбуши пришелся на начало июля. В июне и августе подходы рыбы были в разы и десятки раз меньше.

«В отличие от трески, пикши, семги, а также многих других морских и проходных рыб, промысел горбуши основан лишь на одном поколении, которое под влиянием изменчивых природных факторов может успешно выжить, сформировав следующий нерестовый подход множества рыб, либо, напротив, в значительной степени погибнуть. В последнем случае на нерест придет немного горбуши, при этом неблагоприятные природные факторы могут сказаться на рыбе как в речной период жизни, так и в морской. Вследствие этих причин горбуша относится к так называемым «сложно прогнозируемым» объектам», — отметили авторы релиза.

Ожидания массового подхода горбуши в 2023 г. были основаны на трех важных наблюденных факторах — массовом подходе нерестовой горбуши в реки Кольского полуострова в 2021 г., ее успешном нересте и последующем многочисленном скате молоди из рек в море. Вторая половина жизни этого поколения горбуши, прошедшая в море, осталась за рамками внимания ученых: исследования не проводились из-за значительных затрат времени и средств при сравнительно малом вылове объекта.

«Что произошло с горбушей многочисленного поколения 2021 года, ожидаемой на Кольском полуострове в 2023 году, в морской период жизни? Можно лишь предположить, что в этот период на ее пути встретились хищники либо конкуренты за пищевые ресурсы. Такими хищниками могли быть рыбы, а также большое количество ластоногих и китообразных. Еще одной причиной относительной малочисленности горбуши этого поколения может являться малая урожайность ее морских кормовых объектов или несовпадение их концентраций с мигрирующей горбушей во времени или пространстве», — прокомментировали специалисты ПИНРО.

С одной стороны, климатические условия, сложившиеся в водах Северо-Восточной Атлантики в 2022-2023 гг., в целом были благоприятны. Вместе с тем наблюдаемое многолетнее потепление атлантических вод, вливающихся в Баренцево море и достигающих Белого, могло косвенно повлиять на горбушу, изменив место и время образования концентраций ее кормовых организмов.

«Можно предположить, что многочисленные поколения молоди горбуши, появляющиеся в экосистеме Белого моря, массово и в краткий период времени (а не порциями, как молодь сельди в Онежском заливе) подвержены высокому риску массовой гибели, так как сочетание всех благоприятных для выживания факторов среды происходит в этой экосистеме нечасто», — считают в филиале.

Ученые напомнили, что Белое море является бедным водоемом с точки зрения биоразнообразия и биомассы в сравнении с близлежащим Баренцевым морем. Низкая выживаемость молоди урожайного поколения горбуши, скатившейся в Белое море в 2022 г. и остававшейся определенное время в прибрежной зоне, вероятно, обусловлена тем, что приемная емкость экосистемы Белого моря вполне могла быть превышена таким количеством молоди горбуши.

«В оставшийся период лета 2023 года возможно, что слабая, затухающая миграция горбуши на нерест в реки Кольского полуострова еще продлится несколько пятидневок и завершится в августе. Такая миграция с начала августа более интенсивно сменится нерестом и последующей гибелью отнерестившихся рыб», — резюмировали специалисты.

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