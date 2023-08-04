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Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Северяне призывают учесть санкции при определении «рыбацкого форс-мажора»

Ограничения, вводимые в отношении российского флота в зарубежных портах, затрудняют работу по международным квотам, и эти объективные проблемы нужно учесть при оценке выполнения требования о 70% пороге освоения, — считает председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

Основу рыболовства на Северном и Западном бассейнах составляет работа по международным квотам. «Мы в основном работаем в зонах иностранных государств и в конвенционных районах», — напомнил Валентин Балашов. Запреты и ограничения, которые вводятся в отношении российского флота в портах североатлантических стран, отражаются на экономике промысла. Невозможность перегрузки рыбной продукции на транспортные суда приводит к тому, что траулеры нужно отвлекать из районов добычи на выгрузку в российский порт. Та же ситуация — с ремонтом. Все это приводит к сокращению промыслового времени.

В связи с санкциями такие потери в Северной Атлантике, по предварительным расчетам, составят не меньше 30% от уровня 2022 г., заявил Fishnews руководитель ассоциации.

В прошлом году российские пользователи освоили 80% от выделенных международных квот, тогда как в 2021 г. — 87%. Отставание по вылову в исключительных экономзонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана связано в том числе с сокращением промыслового времени. А такие потери, в свою очередь, обусловлены изменением подходов к бункеровке топливом, выгрузке уловов, снабжению и ремонту флота в условиях санкций — это отмечалось в материалах к коллегии Росрыболовства.

Собеседник Fishnews обратил внимание на важность промыслов: из уловов северной путассу, скумбрии и сельди атлантическо-скандинавской производится наиболее востребованная на внутреннем рынке массовая рыбопродукция.

Проблема актуальна для Северного и Западного бассейнов, отметил Валентин Балашов. В связи с этим профсообщество предлагает ввести мораторий либо предусмотреть другие меры, исключающие применение законодательных требований об изъятии квот в случае недостижения 70% порога освоения пользователями, работающими по международной квоте, сообщил председатель правления ассоциации. Готовятся обращения по этому поводу к руководству отрасли.

«Сейчас для нас это очень важная работа», — сказал руководитель объединения.

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