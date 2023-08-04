«Сигма» построила четвертый краболов

На краболовном судне «Шантар» торжественно подняли государственный флаг. В рамках обязательств, принятых по итогам аукциона, группа компаний «Сигма Марин Технолоджи» также построила суда «Охотск», «Аян» и «Хабаровск».

Строительство краболовов осуществлялось на Восточной верфи в Приморском крае. Доли квот на аукционе компании, входящие в «Сигма Марин», приобрели в 2019 г., обязавшись построить в России четыре судна.

«Шантар» предназначен для промысла краба, креветки и рыбы; переработки и заморозки улова; хранения продукции в разделанном и неразделанном виде и ее транспортировки в порт, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Район плавания судна неограничен, эксплуатировать новый краболов планируется в Охотском и Беринговом морях. Основные характеристики: длина краболова — 63,27 м, ширина — 10,6 м, валовая вместимость — 1135 тонн, водоизмещение — 1586 тонн.

Краболовные суда «Охотск», «Аян» и «Хабаровск» уже эксплуатируются в морях Дальнего Востока.

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