Регионам под санкциями хотят помочь с экспортом

Правительство планирует ввести специальный гибкий инструмент тарифных преференций, чтобы стимулировать рост поставок ряда товаров в дружественные страны. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

«Речь идет о возможности снижения на срок до шести месяцев экспортных пошлин и об установлении временных — не более чем на один год — пониженных или нулевых таможенных ставок на вывоз продукции в рамках определенного объема», — рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По его словам, эта мера позволит оказать поддержку российским субъектам, в отношении которых действует режим внешних ограничений. А также тем регионам, где изменение логистических маршрутов привело к увеличению транспортных издержек и, как следствие, удорожанию экспортных поставок местных предприятий.

Для запуска этого механизма потребуется наделение правительства дополнительными полномочиями. Подготовленные изменения в федеральный закон «О таможенном тарифе» поступили в Государственную Думу, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно законопроекту, правительство сможет:

- снижать ставки экспортных пошлин при вывозе товаров в отдельные дружественные страны, а также страны, с которыми в настоящее время интенсивно развивается стратегическое торгово-экономическое и политическое сотрудничество, на срок, не превышающий 6 месяцев;

- временно устанавливать (на срок не более 12 месяцев) пониженные или нулевые ставки вывозных таможенных пошлин в рамках определенного объема на вывоз отдельных видов товаров, производимых в регионах РФ, находящихся под санкциями;

- применять аналогичные меры в отношении товаров, географическое положение регионов производства которых (удаленность от рынков сбыта, центров по хранению и переработке) требует особого подхода при регулировании вывоза продукции.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews