Ученые собрали важные для лососевой путины данные

Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО завершили комплекс летних исследований по оценке биологического состояния и мощности преднерестовых миграций горбуши и других лососевых к промысловым рекам Охотского моря.

Экспедиция проводилась в июне-июле на научно-исследовательском судне «Владимир Сафонов». Зона работ включала охотоморские воды вдоль островов Курильской гряды.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО, в июне наиболее плотные концентрации горбуши на начальном этапе преднерестового хода были отмечены во время прохождения Четвертого Курильского пролива в Охотском море. Интенсивность миграции лососевых через средние и южные проливы (пролив Крузенштерна, пролив Буссоль и другие) была значительно ниже.

Высокая плотность преднерестовых стад лососей сохранялась в районе северных проливов на протяжении всего периода наблюдений — до первой декады июля. «Предварительный анализ полученной информации дает основание полагать, что в 2023 году в ходе преданадромных миграций основной поток горбуши проходил через Четвертый Курильский пролив, что подтверждает спрогнозированную высокую численность лососей западнокамчатских стад», — сообщили в филиале.

Анализ собранных материалов позволяет актуализировать сроки и пиковые периоды миграции тихоокеанских лососей через Курильские проливы, охарактеризовать пути их миграции, оценить динамику изменчивости ряда биологических показателей, провести региональную дифференциацию скоплений.

Кроме того, мониторинг лососевых в преданадромный период их жизни помогает отследить тенденции в структурных перестройках нектонных сообществ, в которых лососи являются одним из компонентов. Например, данные о пищевых отношениях лососей в ихтиоценах, о влиянии хищников на численность этих рыб, о составе и численности нектона в зоне исследований, обратили внимание в ТИНРО.

«Результаты экспедиции на НИС «Владимир Сафонов» подтвердили сведения, полученные ранее во время рейса НИС «ТИНРО» — о высокой плотности скоплений производителей лососевых на ранних этапах преднерестовых миграций. Данные дальневосточных ученых были учтены в ходе организации лососевой путины на Западной Камчатке в 2023 году», — отметил начальник экспедиции Игорь Глебов — кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории биологических ресурсов дальневосточных и арктических морей филиала.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews