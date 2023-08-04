Крабовой продукции могут усложнить дорогу на рынок США

В Соединенных Штатах опубликован текст законопроекта «об улучшении Арктики» — пакета поправок к целой группе законов, касающихся сельского хозяйства. В числе этих изменений указание страны происхождения для ввозимого в США готового краба.

Документ предложила сенатор-республиканец от Аляски Лиза Мурковски (Lisa Murkowski). Полное название законопроекта — «О повышении доступности здоровых продуктов питания, переработки продуктов, жилья, лесного хозяйства, аграрных исследований и других аграрных программ, а также о самоопределении племен в отношении этих программ в штате Аляска и о прочих вопросах».

Как сообщает корреспондент Fishnews, это большой список поправок. Они направлены, в частности, на расширение доступа рыбопромышленников к грантам и другой помощи Минсельхоза США, создание спецгрантов в области использования продуктов переработки рыбы, ограничение для федеральных властей по регулированию рыболовства на шельфе, введение новых требований по маркировке рыбы.

Однако не все поправки касаются исключительно внутриамериканских вопросов. Так, Лиза Мурковски предлагает включить прошедшего термическую обработку краба в список товаров, подпадающих под действие программы маркировки с указанием страны происхождения.

Это изменение касается Закона о сельскохозяйственном маркетинге 1946 г. Сенатор предлагает прописать в нем, что маркировке страны происхождения теперь должен подлежать краб, пойманный в дикой природе, «который был приготовлен, включая жарку, запекание, гриль, варку, приготовление на пару, выпечку и обжаривание».

Законопроект был внесен в Сенат 18 июля, прошел два чтения и был направлен в комитет по сельскому хозяйству, питанию и лесному хозяйству.

Примечательно, что пока никто официально не выступил соавтором документа. Обычно инициативы Лизы Мурковски, связанные с рыбой и морепродуктами, поддерживает другой сенатор-республиканец от Аляски — Дэн Салливан (Dan Sullivan).

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews