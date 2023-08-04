Барьеры для марикультуры — в повестке Общественного совета

Общественный совет при Росрыболовстве на ближайшем заседании вновь поднимет тему административных барьеров, с которыми сталкиваются предприятия аквакультуры из-за особого охранного статуса морских акваторий.

На заседании 7 сентября Общественный совет при Росрыболовстве (ОС) планирует рассмотреть вопрос о снижении избыточного административного давления на предприятия марикультуры. Как сообщает корреспондент Fishnews, с ограничениями на ведение хозяйственной деятельности сталкиваются пользователи рыбоводных участков, границы которых попадают в охранную зону Дальневосточного морского заповедника в заливе Петра Великого в Японском море.

Члены совета также планируют обсудить необходимость введения дополнительных мер для противодействия незаконному промыслу и обороту цист артемии.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews