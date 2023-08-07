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Производителей и импортеров упаковки ждут новые обязанности

Производителей и импортеров упаковки ждут новые обязанности

Президент Владимир Путин подписал закон о расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки — по обеспечению утилизации отходов от их использования.

Полное название документа — ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 4 августа 2023 г. № 451.

Закон направлен на совершенствование механизма расширенной ответственности производителей, импортеров товаров по обеспечению утилизации отходов от использования товаров и (или) упаковки, максимальное возвращение вторичных ресурсов в хозяйственный оборот и минимизацию объемов захоронения отходов, рассказали Fishnews в пресс-службе президента.

Устанавливаются требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, утилизирующим отходы от использования товаров. Предусматривается ведение реестра таких лиц. Также новый закон содержит требование об обеспечении утилизации отходов от использования товаров только теми лицами, сведения о которых включены в этот реестр.

Уточняется механизм определения факта самостоятельного выполнения обязанности по утилизации отходов. Определяются случаи, при которых самостоятельная утилизация отходов не может быть признана выполненной.

Вводится новый порядок определения ставок экологического сбора для производителей, импортеров товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от их использования. Нормативы при этом следующие: в 2025 г. надо обеспечить утилизацию отходов в отношении 55% массы упаковки, произведенной в России и (или) ввезенной из-за рубежа, в 2026 г. — в отношении 75%, а с 1 января 2027 г. — в отношении 100% массы такой упаковки.

Отметим, Минприроды уже разработало методику расчета ставок сбора, который будут уплачивать производители товаров и импортеры, не обеспечивающие самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров и упаковки. Соответствующий проект постановления размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Подготовленная методика предлагает не просто привести базовые ставки в соответствие с экономическими реалиями, но также применять экологический коэффициент. То есть чем экологичнее товар, тем меньше ставка. Это позволит повысить долю использования вторичного сырья и ввести в оборот больше полезных фракций», — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

По информации министерства, базовые ставки предлагается рассчитывать по каждой группе товаров и упаковки. Для расчета экосбора будет применяться коэффициент, который учитывает сложность извлечения отходов для дальнейшей утилизации, востребованность извлекаемого вторичного сырья для производств, а также наличие технологической возможности утилизации. При этом будет учитываться и изменение физических, химических и механических свойств материалов при многократном использовании — то есть сколько циклов такое вторсырье может быть использовано.

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