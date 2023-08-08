Россия прибавила в производстве и поставках рыбопродукции

Производство рыбной продукции в РФ за первое полугодие достигло 2 млн тонн, на 4% превысив уровень 2022 г. Наблюдаются также прибавки по экспорту и импорту водных биоресурсов.

Оперативные данные Росстата привело Федеральное агентство по рыболовству.

«Рост производства наблюдается в сегменте мороженой рыбы — на 8%, до 1,39 млн тонн, рыбного фарша и прочего мяса рыб — на 24%, до 52 тыс. тонн, ракообразных, моллюсков, других водных беспозвоночных мороженых и приготовленных — на 22%, до 73 тыс. тонн», — рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

По его данным, выпуск мороженого филе составил 127 тыс. тонн, рыбы приготовленной, консервированной и икры — 303 тыс. тонн, муки и гранул из водных биоресурсов, непригодных к употреблению в пищу, — 85 тыс. тонн.

Экспорт рыбной продукции с января по июль (без учета торговли вне зоны действия таможни) достиг порядка 1,2 млн тонн, что на 2,5% выше уровня 2022 г. Основную долю в поставках за рубеж занимают: мороженая рыба — 76%, филе (включая фарш) — 10%, мука тонкого и грубого помола и непищевые гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков, беспозвоночных — 7%, ракообразные, моллюски, прочие водные беспозвоночные — 5%.

Рост отмечается по поставкам мороженой рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных, а также непищевой рыбной продукции, сообщили в ФАР.

Рыбный импорт за первое полугодие составил около 344 тыс. тонн, это на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основную долю занимают: мороженая рыба — 45%, ракообразные, моллюски, другие водные беспозвоночные — 21%, готовая или консервированная рыба, икра — 13%, готовые или консервированные ракообразные и моллюски — 6%, филе рыбное (включая фарш) — 6%, свежая рыба — 4%, сушеная, соленая рыба — 3%.

Оборот организаций по видам экономической деятельности «Рыболовство и рыбоводство» и «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков», по предварительным данным Росстата, в январе-июне составил 437 млрд рублей. Это на 4% выше уровня 2022 г., обратили внимание в ФАР.

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