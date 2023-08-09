Суда, заводы и «рыболовные комплексы» предлагают строить под инвестквоты

Правительство определилось с требованиями к объектам инвестиций, которые должны будут построить участники второго этапа программы инвестквот. Это не только промысловые суда и береговые заводы, но и новые типы объектов для вложений.

Требования к объектам инвестиций, которые должны построить участники программы инвестиционных квот, обновлены постановлением правительства от 7 августа 2023 г. № 1287. Этот документ пришел на смену постановлению от 25 мая 2017 г. № 633, которое использовалось с запуска механизма инвестквот.

Продолжить программу планируется на Дальневосточном бассейне. Оговорено, что требования нового постановления не применяются к уже реализованным инвестиционным проектам.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в списке объектов инвестиций остались крупнотоннажные суда под квоты вылова минтая и сельди. Помимо среднетоннажника под квоты минтая и сельди в Карагинской подзоне, в список включено также еще одно среднетоннажное судно под квоты на промысел минтая и сельди в разных промысловых районах (объект инвестиций типа В-2).

Инвесторам предлагают вложиться и в строительство транспортного рефрижератора длиной не менее 120 метров. Те, кто построит такой объект, получат квоты вылова минтая и сельди.

По-прежнему в перечне средне- и малотоннажные суда под квоты добычи разнорыбицы. При этом из второго этапа исключены квоты вылова макруруса (как объясняли ранее разработчики, такое решение связано с низким освоением лимитов по этом объекту промысла).

Остались в списке заводы малой мощности под квоты вылова разнорыбицы (также исключен макрурус), заводы малой, средней и большой мощности под квоты добычи минтая и сельди.

Новым объектом инвестиций для второго этапа стал рыболовный комплекс, который должен включать два среднетоннажных судна и завод (объект инвестиций типа КМ).

Размеры долей квот по объектам инвестиций представлены в постановлении от 7 августа 2023 г. № 1286.

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