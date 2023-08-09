Наука собирает данные об артемии Алтая

В гипергалинных озерах Алтайского края продолжаются исследования популяций артемии. Специалисты регионального филиала ВНИРО провели работы на 32 гипергалинных водоемах.

В рамках очередной экспедиции ученые оценили условия обитания и полового созревания артемии первого поколения, а также перспективы развития популяции. Кроме того, специалисты провели оценку генеративной активности половозрелых самок, рекогносцировочные исследования на потенциально артемиевых озерах и взяли пробы грунта для оценки количества донных цист в летний период.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, сотрудники филиала отобрали гидробиологический и гидрохимический материал, провели фенологические наблюдения, определили плодовитость на живом материале артемии из девяти водоемов. Материал передан в лаборатории для дальнейшей обработки.

Ученые проследили динамику снижения уровня воды в озерах по сравнению с весенним периодом. Из-за засушливой погоды некоторые мелководные водоемы в большей степени пересохли, на некоторых превышена оптимальная для развития популяции артемии концентрация солей.

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