Лосось обеспечивает дальневосточникам рекордный вылов

«Красная» путина Дальнего Востока идет на очередной рекорд: добыто почти 480 тыс. тонн, отмечают в Росрыболовстве. По его данным, это в три раза выше уровня прошлого года и на 27% — уровня нечетного 2021 г.

Напомним, всего отраслевая наука рекомендовала к освоению в этом году около 512 тыс. тонн тихоокеанских лососей. В федеральном агентстве обратили внимание, что регионы с учетом оценок специалистов уже приняли корректировки для увеличения разрешенного вылова по определенным районам и объектам добычи.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, основной объем традиционно приходится на Камчатский край — там добыто 430 тыс. тонн (+24% к уровню 2021 года и в три раза выше уровня прошлого года).

В ведомстве отметили, что с опережением предыдущих двух лет также ведется промысел в Сахалинской и Магаданской областях — освоено 18,5 тыс. тонн и 12,7 тыс. тонн соответственно. В Хабаровском крае поймали 12,35 тыс. тонн красной рыбы.

В Приморском крае наблюдаются рекордные показатели добычи — 1,56 тыс. тонн. В 2022 в регионе наловили 644 тонны, в 2021 г. — 106,6 тонны, напомнили в ФАР.

По информации федерального агентства, загрузка холодильников Приморского края — логистического узла для отправки продукции на внутренний рынок и экспорт — составляет всего 38%.

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