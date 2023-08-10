Большой улов: рыбаки Камчатки уже взяли около 450 тыс. тонн лососей

На восточном побережье Камчатского края промысел вступил в завершающую фазу. Уловы горбуши в Карагинской подзоне превысили 180 тыс. тонн. На западном побережье выловлено более 210 тыс. тонн этого вида лососей.

Прогноз вылова тихоокеанских лососей на Камчатке на 2023 г. первоначально составлял 383 тыс. тонн, сейчас он достиг 519 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

С начала путины предприятия региона уже взяли около 450 тыс. тонн красной рыбы. В районах восточного побережья наступила завершающая фаза промысла, в первую очередь в Карагинской подзоне, рассказал министр рыбного хозяйства края Андрей Здетоветский.

После окончания временного запретного периода на вылов лососей в Камчатском заливе и реке Камчатке продолжится промысел нерки. Сейчас объем вылова нерки по этому району промысла приближается к 8 тыс. тонн.

На западном побережье промысел достаточно интенсивный, хотя из-за штормов активность несколько снизилась.

«Основной вылов горбуши на западном побережье превысил 210 тыс. тонн, это также существенно выше стартового прогноза. Мы надеемся, что еще есть запас, который смогут освоить рыбохозяйственные предприятия. На реке Озерная Усть-Большерецкого района фиксируем освоение в 9 тыс. тонн нерки. Пока графики демонстрируют достаточно неплохую динамику промысла в этом районе», — подчеркнул Андрей Здетоветский.

Министр заявил о достаточном заполнении нерестилищ как на восточном, так и на западном побережье.

«В Усть-Камчатском районе отмечаются неплохие показатели по заполнению нерестилищ ранней формой нерки — около 550 тыс. экземпляров, эта цифра зафиксирована в ходе авиаучета. При этом есть одна особенность: в среднем и верхнем течениях реки Камчатки (Мильковский район) недостаточно рыбы, позже представители науки предоставят информацию, почему так произошло и необходимы ли дополнительные меры регулирования в этом районе.

В Курильском озере пропуск отмечается в пределах нормального графика, если такая динамика походов сохранится, то есть вероятность, что мы без дополнительных мер регулирования достигнем целевых показателей по заполнению озера — это 1,5 млн экземпляров», — сообщил Андрей Здетоветский.

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