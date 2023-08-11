Южная Корея обновила сведения о российских экспортерах

Надзорные органы Республики Корея актуализировали список российских экспортеров рыбной продукции. Новый перечень перерабатывающих предприятий и судов будет действовать с 14 августа.

Национальная служба управления качеством продуктов питания Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея опубликовала обновленный список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов, которым разрешены поставки рыбы и рыбной продукции, в том числе пищевых рыбных субпродуктов. В перечень включено 965 экспортеров. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры, обновленный список начнет действовать с 14 августа.

Для упрощения экспортных процедур российская и корейская стороны активно работают над внедрением электронного документооборота. В частности, Россельхознадзор заявил о договоренности с Министерством продовольственной и лекарственной безопасности Республики Корея завершить работы по интеграции информационных систем в сфере ветеринарии в ноябре. А с 1 января 2024 г., по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи Росрыболовства, планируется перейти на промышленную эксплуатацию электронной системы по выдаче сертификатов происхождения водных биоресурсов.

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