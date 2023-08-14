Заменители икры завоевывают рынок

Надзорные органы отмечают рост производства имитированной и структурированной икры. За 7 месяцев 2023 г. объемы выпуска альтернативной «черной икры» оказались всего на четверть меньше, чем натуральной осетровой продукции.

По информации Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП), имитированная и структурированная икра все чаще присутствует на полках российских магазинов. О тенденции увеличения выпуска альтернативной продукции говорят данные мониторинга производства икры лососевых и осетровых пород рыб.

По итогам семи месяцев 2023 г. производство имитированной лососевой икры, для изготовления которой используются морские водоросли, животный белок, а также ряд пищевых добавок, составило 573,7 тонны, сообщили Fishnews в пресс-службе НЦБРП. Только за июль компании, расположенные преимущественно в европейской части страны, поставили на рынок 140 тонн заменителя.

Производство структурированной лососевой икры за тот же период составило 347,8 тонны. В процессе изготовления такой продукции поврежденные некондиционные икринки тщательно перемешивают в однородную смесь с использованием комплекса пищевых добавок, а затем этой массе придают форму шариков с оболочкой, чтобы восстановить структуру натуральной икры.

В сегменте черной икры присутствие заменителя еще более заметно. Объем производства икры осетровых с января по июль составил 143,2 тонны. Выпуск имитированной осетровой икры за тот же период превысил 108,3 тонны — это более 75% от объема натуральной продукции.

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