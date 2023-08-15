«Севморпуть» продолжает «рыбные» маршруты

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» доставил с Камчатки в Мурманск 5,5 тыс. тонн мороженой рыбопродукции. Переход выполнялся с 30 июля по 12 августа.

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» Атомфлота завершил первый в этом году субсидируемый каботажный рейс. Судно совершило переход по маршруту Санкт-Петербург — порт Восточный – Петропавловск-Камчатский – Мурманск.

В Мурманск экипаж атомного контейнеровоза доставил 204 сорокафутовых рефрижераторных контейнера с рыбопродукцией, сообщили Fishnews в пресс-службе Атомфлота. «Переход из Петропавловска-Камчатского проходил в штатном режиме. Без ледокольной проводки атомный контейнеровоз «Севморпуть» успешно преодолел весь маршрут. Рефконтейнеры доставлены в установленные сроки», — заявил гендиректор предприятия Леонид Ирлица.

Ранее на Дальний Восток судно доставило контейнеры, металлоконструкции, пиломатериалы, краны и автотехнику. Загрузка «Севморпути» составила 90%.

В прошлом году ФГУП «Атомфлот» было определено победителем отбора на осуществление каботажных субсидируемых рейсов из европейской части России в регионы Дальнего Востока и в обратном направлении. В рамках этой задачи в 2022 г. выполнено два рейса из портов европейской части РФ в дальневосточные порты и в обратном направлении, отметили на предприятии.

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