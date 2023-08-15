Браконьеры оказались на скамье подсудимых вместе с «крышей»

В Республике Мордовия вынесли приговор четырем нелегальным рыболовам и бывшему начальнику отдела полиции, оказывавшего им покровительство. Ущерб, причиненный незаконной рыбалкой, оценили в сумму свыше 250 тыс. рублей.

Суд признал четверых мужчин виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (нелегальная добыча водных биоресурсов, совершенная организованной группой, с причинением особо крупного ущерба). Бывшего работника полиции осудили по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе следственного управления СК РФ по Республике Мордовия, злоумышленники, вступив в преступный сговор, с июля по октябрь 2021 г. незаконно добывали стерлядь запрещенными орудиями лова на реке Сура. Рыбу и полученную икру они договорились продавать, а выручку делить.

В ведомстве также рассказали, что о предстоящих проверках рыбоохраны их предупреждал сотрудник полиции. За помощь он получал часть нелегального улова.

По данным правоохранителей, всего браконьеры выловили не менее 33 стерлядей, содержащих около 2 кг икры. Отмечено, что в ходе следствия причиненный ущерб возмещен в полном объеме.

Мужчинам назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно каждому.

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