Новый краболов СЗРК проверил ход на Балтике

Краболов-процессор «Вайгач» прошел ходовые испытания в Финском заливе. Это головное судно в серии из пяти краболовов, которую по заказу Северо-Западного рыбопромышленного консорциума строит завод «Красное Сормово».

Ходовые испытания краболова-процессора проекта КСП01 «Вайгач», построенного заводом «Красное Сормово» (входит в ОСК), проводились в районе острова Гогланд в Финском заливе. В присутствии представителей Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) и Российского морского регистра судоходства проверялась работа пропульсивного комплекса судна, его ходовые характеристики, тестировались системы автоматики, связи, навигации и другое судовое оборудование.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе завода, ходовые испытания прошли в штатном режиме, запланированная программа выполнена в полном объеме. «Судно вернулось на Выборгский судостроительный завод, где проходила его достройка и подготовка к испытаниям. Сейчас мы анализируем замечания и пожелания заказчика, которые были выданы по итогам проверки судна», — рассказал руководитель проекта КСП01, замначальника конструкторско-технологического управления «Красного Сормова» Александр Молев.

После устранения замечаний «Вайгач» пройдет процедуру докования, после чего будет официально передан заказчику. Планируется, что в сентябре краболов отправится в Баренцево море на промысловые испытания.

Серия краболовов, заказанная на нижегородской верфи СЗРК, насчитывает пять судов. По условиям крабовых аукционов строительство необходимо завершить в течение пяти лет.

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