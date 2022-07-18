Новости
На воду спустили краболовов-процессор «Вайгач». Фото пресс-службы завода «Красное Сормово»

Судостроители спустили на воду головной краболов СЗРК

Завод «Красное Сормово» 15 июля спустил на воду краболовов-процессор «Вайгач» — первое из пяти судов, которые нижегородская верфь строит по заказу Северо-Западного рыбопромышленного консорциума.

Для Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) спускать на воду новые суда последние годы стало уже привычным делом — компании в составе объединения активно участвуют в обновлении флота. Однако «Вайгач», строительство которого ведет нижегородский завод «Красное Сормово» (входит в ОСК), все-таки стоит особняком.

«Это очень важное событие для всей нашей команды, — рассказал Fishnews исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов. — Но это только этап большого пути. Спуск на воду еще не означает готовности судна. Тем не менее именно в этот момент судно «рождается», соприкасаясь со стихией, в которой ему предстоит провести всю свою жизнь, у него появляется крестная мать».

В церемонии, которая прошла на «Красном Сормове» 15 июля, принял участие зампред правительства Денис Мантуров, для которого спуск краболова на воду стал первым в новой должности. «Мы продолжаем самую масштабную со времен СССР программу перевооружения рыбопромысловой отрасли, — напомнил вице-премьер, который продолжает возглавлять Минпромторг, и подчеркнул необходимость соблюдения сроков реализации проекта. — Запрос со стороны наших рыбопромысловиков на обновление техники растет, поэтому темпы строительства нужно строго выдерживать».

Торжественная церемония прошла на «Красном Сормове» 15 июля. Фото пресс-службы завода

«Вайгач» — головное судно в серии из пяти краболовов. Его собратья по проекту КСП01 также получили названия с географической привязкой к островам Баренцева моря: «Кильдин», «Рыбачий», «Колгуев» и «Торос». По условиям крабовых аукционов, проведенных в 2019 г., на строительство всех краболовов отведено пять лет. Степень готовности головного из них оценивается уже в 85%. Завод планировал передать все суда заказчику до конца 2024 г., но после введения санкций эти сроки, вероятно, придется корректировать.

«Первое судно будет сдано в срок, в этом сомнений почти нет. С остальными судами всё гораздо сложнее. Из-за санкций мы вынуждены менять поставщиков основного оборудования, вносить изменения в проект. В результате сроки сдвинутся вправо, по моим оценкам, примерно на один-два года. Кроме того, суда точно станут дороже, на сколько именно — пока трудно сказать», — отметил Сергей Несветов.

Для «Красного Сормова» краболовные суда — абсолютно новый сегмент. Гендиректор завода Михаил Першин назвал этот заказ одним из самых ответственных и сложных проектов.

«Параметры краболова — и габариты, и необходимость монтажа большого количества спецоборудования — диктуют необходимость особых подходов к строительству. Особенность краболова «Вайгач» в том, что он фактически станет плавучей фабрикой по переработке краба. На борту улов будет очищаться от панцирей, вариться, расфасовываться и замораживаться. На берег доставят уже готовую продукцию», — рассказал руководитель верфи.

По словам Михаила Першина, конструкция краболова рассчитана на работу в сильные осенние шторма. Кроме того, 61-метровый «Вайгач» — одно из самых высоких судов, которые когда-либо строились на «Красном Сормове»: высота с учетом мачты составляет почти 29 метров.

Конструкция краболова рассчитана на работу в сильные осенние шторма. Фото пресс-службы Минпромторга

Крестной матерью «Вайгача» стала заместитель директора по экономике СЗРК Марина Шалыгина. Она поблагодарила всех, кто участвовал в строительстве судна, и пожелала его экипажу традиционных семь футов под килем и попутного ветра.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: крабправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Первый зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН

Член Совета Федерации

Сергей МИТИН

Для развития отрасли заложен мощный фундамент

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки исполняют свои обязательства и ловят рыбу

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Все материалы

Интервью

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

Рынку не нужны искусственные ограничения

Капитан краболова-живовоза «Атлантик» Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

Капитан краболова-живовоза «Атлантик»

Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

Рыбаков надо воспитывать с юности

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

Владимир ГАЛИЦЫН

Рыбаки всегда находили выход из любой трудной ситуации

Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

Бизнес хочет работать

Все интервью

Личное мнение

Начальник транспортного отдела компании «Нерей» Павел ШУСТИК

Начальник транспортного отдела компании «Нерей»

Павел ШУСТИК

Я доставляю рыбу

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Такой активности по строительству холодильников мы не видели уже давно

Все материалы

Крупным планом

В цеху «Навады»

RMPG — Навада: актуальные акценты в рыбопереработке

Первые шаги показывают, что интерес к изучению морских специальностей есть

Морские горизонты для школьников Заполярья

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia пройдут в пятый раз и станут самыми масштабными за свою историю

Seafood Expo Russia 2022: ловим — упаковываем — везем — продаем

Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

События

Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

Спасатель «Справедливый». Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточного ЭО АСР

Вахта спасения

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.