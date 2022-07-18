Судостроители спустили на воду головной краболов СЗРК

Завод «Красное Сормово» 15 июля спустил на воду краболовов-процессор «Вайгач» — первое из пяти судов, которые нижегородская верфь строит по заказу Северо-Западного рыбопромышленного консорциума.

Для Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) спускать на воду новые суда последние годы стало уже привычным делом — компании в составе объединения активно участвуют в обновлении флота. Однако «Вайгач», строительство которого ведет нижегородский завод «Красное Сормово» (входит в ОСК), все-таки стоит особняком.

«Это очень важное событие для всей нашей команды, — рассказал Fishnews исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов. — Но это только этап большого пути. Спуск на воду еще не означает готовности судна. Тем не менее именно в этот момент судно «рождается», соприкасаясь со стихией, в которой ему предстоит провести всю свою жизнь, у него появляется крестная мать».

В церемонии, которая прошла на «Красном Сормове» 15 июля, принял участие зампред правительства Денис Мантуров, для которого спуск краболова на воду стал первым в новой должности. «Мы продолжаем самую масштабную со времен СССР программу перевооружения рыбопромысловой отрасли, — напомнил вице-премьер, который продолжает возглавлять Минпромторг, и подчеркнул необходимость соблюдения сроков реализации проекта. — Запрос со стороны наших рыбопромысловиков на обновление техники растет, поэтому темпы строительства нужно строго выдерживать».

«Вайгач» — головное судно в серии из пяти краболовов. Его собратья по проекту КСП01 также получили названия с географической привязкой к островам Баренцева моря: «Кильдин», «Рыбачий», «Колгуев» и «Торос». По условиям крабовых аукционов, проведенных в 2019 г., на строительство всех краболовов отведено пять лет. Степень готовности головного из них оценивается уже в 85%. Завод планировал передать все суда заказчику до конца 2024 г., но после введения санкций эти сроки, вероятно, придется корректировать.



«Первое судно будет сдано в срок, в этом сомнений почти нет. С остальными судами всё гораздо сложнее. Из-за санкций мы вынуждены менять поставщиков основного оборудования, вносить изменения в проект. В результате сроки сдвинутся вправо, по моим оценкам, примерно на один-два года. Кроме того, суда точно станут дороже, на сколько именно — пока трудно сказать», — отметил Сергей Несветов.

Для «Красного Сормова» краболовные суда — абсолютно новый сегмент. Гендиректор завода Михаил Першин назвал этот заказ одним из самых ответственных и сложных проектов.

«Параметры краболова — и габариты, и необходимость монтажа большого количества спецоборудования — диктуют необходимость особых подходов к строительству. Особенность краболова «Вайгач» в том, что он фактически станет плавучей фабрикой по переработке краба. На борту улов будет очищаться от панцирей, вариться, расфасовываться и замораживаться. На берег доставят уже готовую продукцию», — рассказал руководитель верфи.

По словам Михаила Першина, конструкция краболова рассчитана на работу в сильные осенние шторма. Кроме того, 61-метровый «Вайгач» — одно из самых высоких судов, которые когда-либо строились на «Красном Сормове»: высота с учетом мачты составляет почти 29 метров.

Крестной матерью «Вайгача» стала заместитель директора по экономике СЗРК Марина Шалыгина. Она поблагодарила всех, кто участвовал в строительстве судна, и пожелала его экипажу традиционных семь футов под килем и попутного ветра.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews