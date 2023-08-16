Новости
Корреспондент Fishnews лично познакомился с музеем «Океанрыбфлота» в этом году

Рыбацкий музей Камчатки претендует на награды

Музей «Океанрыбфлота» вышел в финал национальной премии «Корпоративный музей». Камчатский проект выдвинут на соискание главной профессиональной награды сразу в четырех номинациях.

Первый интерактивный промышленный музей полуострова вошел в шорт-лист всероссийского конкурса в номинациях «Лучший корпоративный музей», «Открытие года», «Лучший мультимедийный музейный проект» и «Общественное признание», сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатки. В этом году в состязании участвуют более 70 корпоративных музеев, представлено 160 проектов.

«Это большая честь для нас — оказаться в одном ряду с лучшими музеями страны. Мы очень признательны за столь высокую оценку нашего вклада в сохранение культурного наследия отечественного рыболовства», — отметили в музее истории компании «Океанрыбфлот».

Современное и технологичное пространство было открыто в 2022 г. Музей состоит из трех залов общей площадью 306 кв. м. Рассказывая о развитии одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатки и Дальнего Востока, его экспозиция уделяет особое внимание значимым и масштабным событиям в истории океанического рыболовства в крае.

Инновационный проект — это интерактивное пространство, объединяющее мультимедийные технологии и подлинные образцы предметов труда и быта моряков-рыбаков. С момента открытия музей посетили почти 10 тыс. человек, включая участников социальной программы — школьников, студентов и пенсионеров.

С 14 по 25 августа на сайте конкурса проходит открытое интернет-голосование в номинации «Общественное признание», где лучшего выбирает общественность. По результатам определят пять музеев, получивших наибольшее количество голосов, а также победителя среди них. Жители Камчатки также могут поддержать музей «Океанрыбфлота» — единственного финалиста конкурса с Дальнего Востока.

Очная защита проектов из шорт-листа и награждение победителей состоится 12–14 сентября в Екатеринбурге.

Репортаж Fishnews о музее «Океанрыбфлота» смотрите в рубрике «Крупным планом» на нашем сайте.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востоккамчаткаправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

По лососевым участкам предстоит большая работа

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

Все материалы

Интервью

Капитан ЛСС «Справедливый» Сергей ТОМИЛИН

Капитан ледокольного спасательного судна «Справедливый»

Сергей ТОМИЛИН

Каждая спасательная операция сложна по-своему

Генеральный директор РК «Восток-1» Александр САЙФУЛИН. Фото пресс-службы компании

Генеральный директор РК «Восток-1»

Александр САЙФУЛИН

Глубоководный промысел обеспечил России сырьевую базу на десятилетия

Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей ДАЛЬНОВ

Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка

Андрей ДАЛЬНОВ

Рыбе нужны хорошие истории

Генеральный директор компании «Колд Трейд» Павел КЛИМЕНКО

Генеральный директор компании «Колд Трейд»

Павел КЛИМЕНКО

Выполним любой заказ в промышленном холодоснабжении

Все интервью

Личное мнение

Руководитель кадровой службы группы компаний «Антей» Наталья БАБУРКИНА. Фото предоставлено пресс-службой холдинга

Руководитель кадровой службы группы компаний «Антей»

Наталья БАБУРКИНА

Экипаж каждого судна — это маленькое государство

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ. Фото пресс-службы ассоциации

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Как и почему меняется цена на красную рыбу

Все материалы

Крупным планом

Фестиваль Ульджин

От K-FISH до фестиваля русского краба: популяризация морепродуктов по-южнокорейски

Все больше документов, необходимых предприятиям рыбной промышленности, можно оформить через портал государственных услуг. Фото предоставлено ЮКРК

На промысел — через «Госуслуги»

Ритейл рыбы и морепродуктов является конкурентным и динамичным сегментом торговли

Попались сети: ритейл — инструмент и цель развития рыбной отрасли

В 2022 г. свыше 551 тыс. особей трепанга отправились в естественную среду

Сахалин и Курилы пробуют марикультуру

События

До товарного размера мохнаторукий краб вырастает всего за два-три года. Фото предоставлено Сергеем Масленниковым

Мохнаторукому крабу готовят дорогу на аквафермы России

Первый выпуск цеха на Шкотовке — почти 1,7 млн сеголетков кеты

Лососевый «дебют» состоялся на Шкотовке

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.