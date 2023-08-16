Рыбацкий музей Камчатки претендует на награды

Музей «Океанрыбфлота» вышел в финал национальной премии «Корпоративный музей». Камчатский проект выдвинут на соискание главной профессиональной награды сразу в четырех номинациях.

Первый интерактивный промышленный музей полуострова вошел в шорт-лист всероссийского конкурса в номинациях «Лучший корпоративный музей», «Открытие года», «Лучший мультимедийный музейный проект» и «Общественное признание», сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатки. В этом году в состязании участвуют более 70 корпоративных музеев, представлено 160 проектов.

«Это большая честь для нас — оказаться в одном ряду с лучшими музеями страны. Мы очень признательны за столь высокую оценку нашего вклада в сохранение культурного наследия отечественного рыболовства», — отметили в музее истории компании «Океанрыбфлот».

Современное и технологичное пространство было открыто в 2022 г. Музей состоит из трех залов общей площадью 306 кв. м. Рассказывая о развитии одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатки и Дальнего Востока, его экспозиция уделяет особое внимание значимым и масштабным событиям в истории океанического рыболовства в крае.

Инновационный проект — это интерактивное пространство, объединяющее мультимедийные технологии и подлинные образцы предметов труда и быта моряков-рыбаков. С момента открытия музей посетили почти 10 тыс. человек, включая участников социальной программы — школьников, студентов и пенсионеров.

С 14 по 25 августа на сайте конкурса проходит открытое интернет-голосование в номинации «Общественное признание», где лучшего выбирает общественность. По результатам определят пять музеев, получивших наибольшее количество голосов, а также победителя среди них. Жители Камчатки также могут поддержать музей «Океанрыбфлота» — единственного финалиста конкурса с Дальнего Востока.

Очная защита проектов из шорт-листа и награждение победителей состоится 12–14 сентября в Екатеринбурге.

Репортаж Fishnews о музее «Океанрыбфлота» смотрите в рубрике «Крупным планом» на нашем сайте.

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