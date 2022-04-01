События

01 апреля 2022 года
Ленточку перерезали генеральный директор «Океанрыбфлота» Евгений НОВОСЕЛОВ, губернатор Владимир СОЛОДОВ, председатель краевого Законодательного собрания Ирина УНТИЛОВА. Фото Валентины Боковиковой

«Океанрыбфлот» покажет гостям и жителям Камчатки морскую жизнь

На Камчатке открылся музей истории рыбодобывающей компании «Океанрыбфлот». Это первая в регионе ультрасовременная интерактивная площадка с оригинальными артефактами, интерактивными картами и виртуальным путешествием по новейшему супертраулеру «Георгий Мещеряков».

История компании собиралась по крохам. Воспоминания очевидцев, редкие архивные фотографии, видеоматериалы из архивов Госфильмфонда и живые съемки из районов промысла — все это бережно сохранялось годами и воплотилось в историческую хронику, которая теперь предоставлена в музее истории предприятия и доступна каждому.

Музей, площадь которого составляет почти 300 кв. м, включает три зала. Фото Кирилла Маренина

Открытие музея приурочено к важной дате: именно 1 апреля «Океанрыбфлот» отмечает день предприятия. В этот день 1968 года компания вышла из структуры Камчатрыбпрома и стала самостоятельной организацией. За 54 года в ней успели поработать тысячи людей, многие стали легендой. Новый музей и создан для того, чтобы камчатцы и гости полуострова могли листать героическую летопись о делах минувших и знакомиться с ее героями.Музей, площадь которого составляет почти 300 кв. м, включает три зала. Первый посвящен Камчатке, ее красоте и богатству, а также становлению и развитию рыбной отрасли полуострова — от самых первых, неуверенных, шагов до расцвета крупного «кита» — «Океанрыбфлота».

Один из залов посвящен становлению и развитию рыбной отрасли Камчатки. Фото Валентины Боковиковой

Во втором зале гостей ждет интерактивная карта маршрутов лова: где и когда работали суда «Океанрыбфлота» и какие виды рыб добывали. Также представлен весь производственный процесс — от комплектации судна перед рейсом до реализации произведенной в море продукции.

Здесь же экспозиция с предметами, которые много лет верно служили на судах компании, — рындой, биноклем, сетной частью трала и т.д. Но гордостью музея является виртуальная экскурсия по супертраулеру «Георгий Мещеряков». Надо отметить, создатели музея старались, чтобы здесь было интересно гостям всех возрастов: от самых маленьких посетителей, которые смогут принять участие в викторине и получить сувениры, до взрослых, которым интересна история.

Значимая часть музея — предметы, которые много лет верно служили на судах компании. Фото Алексея Петрова

В третьем зале музея находится голографическая панель: на ней представлена сравнительная характеристика судов типа «Пулковский меридиан» (основного флота компании) и новейшего супертраулера «Георгий Мещеряков».

Как сказал генеральный директор компании Евгений Новоселов, музей создан для того, чтобы люди знали, каков труд рыбака, как проходят экспедиции, и уважали тружеников моря.

Создатели музея старались, чтобы здесь было интересно гостям всех возрастов. Фото Кирилла Маренина

«Мы открываем музей в день рождения «Океанрыбфлота». Уверен, что он привлечет внимание, ведь здесь вся история компании от первых дней до современности. Спасибо всем, кто принял участие в проекте, проделана огромная работа, и сегодня мы видим результаты совместного труда. Они впечатляют», — заявил Евгений Новоселов.

Генеральный директор «Океанрыбфлота» Евгений НОВОСЕЛОВ и губернатор Владимир СОЛОДОВ. Фото Валентины Боковиковой

Разрезав ленточку, почетные гости отправились на экскурсию. Без преувеличения можно сказать, что новый музей произвел на них сильное впечатление.

«Я хочу поздравить наш город с приобретением нового музея, — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. — Музей интерактивный, а значит, будет все время обновляться, здесь все продумано до мелочей, и я уверен, что это место станет знаковым, точкой притяжения и для туристов, и для наших жителей. А для детей будет точкой погружения в профессии, связанные с рыболовством и морским делом, что очень важно для нас».

«Здесь полностью погружаешься в атмосферу. Появляется ощущение причастности к профессии: ты узнаешь буквально все о рыбацком труде в море. Я точно знаю, что еще раз сюда приду, чтобы внимательно изучить экспозиции. Виртуальная экскурсия по траулеру меня сильно впечатлила», — поделилась председатель краевого Законодательного собрания Ирина Унтилова.

Новый музей произвел на гостей сильное впечатление. Фото Алексея Петрова

Для «Океанрыбфлота» открытие музея — второе значимое событие в нынешнем году. В январе на Камчатку прибыл супертраулер «Георгий Мещеряков». Новое судно сейчас успешно трудится в рыбопромысловой экспедиции и постепенно наращивает объемы производства. А в апреле в эксплуатацию введен музей. Несмотря на непредсказуемость каждого дня и постоянные потрясения, которые происходят в стране и мире, компания продолжает работать в штатном режиме, обеспечивает внутренний рынок качественной и свежей рыбой и морепродуктами в необходимых объемах, обновляет флот и создает новые грандиозные проекты.

Валентина БОКОВИКОВА, Fishnews

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Ленточку перерезали генеральный директор «Океанрыбфлота» Евгений НОВОСЕЛОВ, губернатор Владимир СОЛОДОВ, председатель краевого Законодательного собрания Ирина УНТИЛОВА. Фото Валентины Боковиковой

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