В Приморье открылась кетовая путина

На севере Приморского края официально разрешена добыча кеты — промышленное освоение и традиционный лов КМНС. Пока к вылову выделено в общей сложности 265,8 тонны.

Добыча кеты в Тернейском муниципальном округе открылась 15 августа, сообщили Fishnews в пресс-службе Приморского теруправления Росрыболовства. Напомним, согласно решению региональной комиссии по анадромным, кетовый промысел в этом районе будет разрешен до 10 октября включительно.

В Лазовском и Ольгинском муниципальных округах путина кеты пройдет с 21 сентября по 10 октября. Но там вылов будет вестись только в целях обеспечения традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, обратили внимание в теруправлении.

По его информации, для промышленного освоения выделено 240 тонн кеты, добывать ее по «олимпийской системе» будут три компании. Представителям КМНС разрешено выловить 25,8 тонны кеты.

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