За нефтеразлив в Норильске вынесли приговор

Суд вынес приговор работникам Норильско-Таймырской энергетической компании, допустившим разлив более 21 тыс. тонн топлива. Наказанием стали исправительные работы.

Авария произошла 29 мая 2020 г. в Норильске. На ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (дочернего предприятия «Норникеля») повредился резервуар с дизельным топливом, что вызвало нефтеразлив. «Директор ТЭЦ-3, главный инженер, заместитель главного инженера по эксплуатации и начальник котлотурбинного цеха не обеспечили безопасное функционирование опасного производственного объекта», — рассказали Fishnews в пресс-службе прокуратуры Красноярского края,

Из-за допущенных нарушений нефтепродукты загрязнили окружающую среду, в том числе объекты Норило-Пясинской озерно-речной системы. Размер причиненного ущерба превысил 200 млрд рублей и был возмещен в полном объеме, сообщили в надзорном ведомстве.

Работники компании признаны виновными, в частности, в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Суд назначил фигурантам штрафы в размере от 150 тыс. до 200 тыс. рублей с освобождением от наказания, так как истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности.

Также сотрудники НТЭК признаны виновными по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Наказанием стали исправительные работы на срок от года до года шести месяцев с удержанием из заработной платы осужденных 10 % в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews