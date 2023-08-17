НЦБРП и Рыбный союз возьмут на контроль качество рыбопродукции

Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры и Рыбный союз договорились об обмене данными о результатах проверок и мониторинга качества и безопасности рыбы и морепродуктов на российском рынке.

Подведомственный Россельхознадзору Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП) и Рыбный союз заключили соглашение о взаимодействии в целях мониторинга качества и безопасности рыбы и морепродуктов на оптовом и розничном рынках России. Организации будут обмениваться информацией о результатах проверок и мониторинга рынков, а также проводить совместные исследования.

Центр, в задачи которого входит обеспечение безопасности рыбы и морепродуктов, предоставляет услуги по сертификации рыбы и морепродуктов, проводит лабораторные испытания продуктов питания, а также оценивает соответствие рыбоперерабатывающих предприятий и судов законодательству и стандартам России, государств ЕАЭС и других стран. По условиям соглашения Рыбный союз при необходимости будет привлекать испытательные лаборатории НЦБРП, который является референтным центром Россельхознадзора, для проведения лабораторных исследований рыбной продукции.

Отраслевое объединение также планирует взаимодействовать с НЦБРП по вопросу актуализации норм содержания мышьяка в рыбе, морепродуктах и рыбной продукции. «Эта проблема свой актуальности не теряет, поэтому необходимо продолжать обсуждение со всеми заинтересованными сторонами. Причем важно продолжать оперировать научными данными, результатами исследований», — заявил Fishnews председатель Рыбного союза Александр Панин.

По мнению участников соглашения, его реализация будет содействовать производству качественной рыбной продукции, пресечению недобросовестных практик на рынке и, как результат, повышению популярности и востребованности рыбы и морепродуктов у российских потребителей.

«Опыт показывает, что развитие саморегулирования и открытый диалог помогают решению отраслевых проблем и формированию прозрачного рынка. Рыбный союз уделяет большое внимание поддержке и развитию передовых производственных и торговых практик. И мы рассчитываем, что сотрудничество с Национальным центром безопасности продукции водного промысла и аквакультуры позволит эффективно находить и устранять нарушения на ранних стадиях и совершенствовать цепочки поставок рыбной продукции», — подчеркнул Александр Панин.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews