Россия и Корея собираются упростить рыбную торговлю

Россельхознадзор готовится к переходу на электронные ветеринарные сертификаты при двусторонней торговле с Южной Кореей. Прежде всего речь идет о рыбной продукции, отмечают в ведомстве.

Представители Россельхознадзора 17 августа рассмотрели вопросы электронной ветсертификации совместно с коллегами из Министерства продовольственной и лекарственной безопасности Республики Корея. На видеоконференции обсудили начало интеграции информационных систем для перехода на электронные сертификаты при взаимных поставках продукции животного происхождения (прежде всего рыбопродукции), сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

В ближайшее время стороны планируют согласовать форматы электронных сертификатов и запустить систему в тестовом режиме. Ожидается, что полный переход на электронные сертификаты будет завершен к концу 2023 г. Это существенно ускорит прохождение грузов через границу, а также снизит риск подделки сопроводительных документов, отметили в ветеринарном ведомстве.

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